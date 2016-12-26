Adana'da yılbaşı kutlamaları iptal

Adana Büyükşehir Belediyesinin 31 Aralık gecesi gerçekleştirmeyi planladığı müzikli kutlama ve havai fişek gösterileri iptal edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, terör örgütlerine karşı vatandaşlarının can güvenliği ve ülkenin geleceği için çok ciddi tedbirler aldığını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin bölücü ve "kökten dinci" teröristlere karşı kahramanca savaştığını belirten Sözlü, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak, milletin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehitlerimize saygı göstermek ve hain terör örgütlerine karşı hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla daha önceden planlanan yılbaşı gecesi meydan kutlamasının yapılmamasına karar verdik. Adanalıların restoranlarda ve müzikli mekanlarda seviyeli kutlama yapmasına yönelik bir kısıtlama yok. 2017 yılının ülkemiz, milletimiz, tüm Türk ve İslam alemi ile insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum. Adanalı hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum."