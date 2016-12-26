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Rus heyet savcı ile görüştü

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast ile ilgili Rusya ile Türkiye bilgi paylaşımında bulundu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 19:45:52 Güncelleme: 19:48:39 DHA

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi sonrasında Türk yetkililerle birlikte soruşturmayı yürütmek için Ankara'ya gelen Rus heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'le görüştü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yetkililerin refakat ettiği Rus heyet, bugün akşam saatlerinde Ankara Adliyesi'ne geldi. Heyet, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen ile yaklaşık bir saat odasında görüştü. Görüşmede Rus heyetle bilgi paylaşımında bulunulduğu ve soruşturmanın koordineli bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

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