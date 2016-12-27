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Çankırı Yangın
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Çankırı'da korkutan yangın

Çankırı'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yıkım kararı bulunan 3 ev küle döndü

27 Aralık 2016 Salı, 00:45:01 Güncelleme: 00:46:34 AA

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde, yıkım kararı bulunan 3 ahşap ev yandı.

Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi'nde Ali ve İsmail Yavuz ile Satılmış Kemeral'a ait kullanılmayan ahşap evlerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Eldivan ve Çankırı Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında üç ev kullanılamaz hale geldi.

Eldivan Belediye Başkanı Nusrettin Gökçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının hangi evden çıktığının bilinmediğini söyledi.

Yanan evlerin yıkım kararının olduğunu dile getiren Gökçer, "Yıkım kararı nedeniyle elektrikleri kestirmiştik o nedenle elektrik kontağı falan yok. Böyle soğuk bir havada üçü birden nasıl yandı bilmiyoruz." dedi.

Eldivan itfaiyesinin yetersiz kalması nedeniyle Çankırı Belediyesi itfaiyesinden takviye geldiğini anlatan Gökçer, "Can kaybımız bulunmuyor. Çevredeki evlere yayılmaması büyük şans, felaketten döndük. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Çankırı Belediyesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

İlçede son günlerde sık sık yangın çıkmaya başladığını kaydeden Gökçer, "10 gün içerisinde aynı mahallede bu üçüncü yangın. Kimseyi suçlamıyoruz ama yangınlardan şüphe duyuyoruz. Geçenlerde Cami Mahallesi'nde bir samanlıkta yangın çıktı. İkincisi yine Cami Mahallesinde bir evde oldu. Bu yangın bir öncekinden daha büyüktü. Bugünkü yangın ise en büyüğü oldu." ifadelerini kullandı.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci ise haberi aldıklarında Çankırı itfaiye ekibinin yarısı ile bölgeye intikal ettiklerini dile getirdi.

Korkulan bir durum olmadığını dile getiren Semerci, "Ahşap evlerin yoğun olduğu ara bir sokak, bu nedenle çalışma şartları zor. Yangını söndürdük, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi sıkıntılı bir durum yok." dedi.

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