Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Teyit edilmiş bilgi yok

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada DEAŞ'ın elinde olduğu değerlendirilen askerler konusunda, "Teyit edilmiş bilgi yok" derken, "Bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar" uyarısında bulundu.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı.

AB İLE İLİŞKİLER: Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği müzakerelerinin yeniden başlaması için neler yapılabilir yönündeki çalışmalar gündeme geldi. 4 alternatif senaryo arasından birisi seçilecek ve AB ile müzakere süreci başlayacaktır.

YÖK KANUN TASARISI: Bununla ilgili tartışmalar olgulaşırken, kamuoyuyla paylaşılacaktır.

SORU-CEVAP

* YILDIRIM-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ: MHP ile anayasa konusundaki görüşmelerimiz açık ve şeffaf bir şekilde yürüyor. İki heyet arasındaki görüşmeler ve genel başkanların görüşmesiyle konu bütün detayları ile ele alınıyor. Herhangi bir sapma söz konusu değildir. MHP bu anayasa paketine destek vermeyi sürdürecektir.

* DEAŞ'İN GÖRÜNTÜLERİ: Bu video ile ilgili TSK ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmiş bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Video görüntüleriyle halka korku yaymaya çalışıyor. Kusura bakmasınlar medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak alan değildir. Türkiye DEAŞ'la fiili savaş halindedir. Uyduruk görüntülerle Türk halkının moralini bozmak vatanseverlik değildir. Çok şükür ulusal medyada ciddi bir dayanışma var.

* EL BAB OPERASYONU: Türkiye El Bab operasyonuyla ilgili, ilgili bütün tarafları bilgilendirmektedir. Menbiç'ten PYD unsurlarının çıkarılması için seri görüşmeler sürdürülüyor. Fırat'ın doğusuna gitmesi için sonuç inşallah elde edilecektir. Türkiye El Bab operasyonunu milli birikimiyle çözebilecek imkandadır.

Sahanın son derece karmaşık olduğunu görmemiz lazım. Musul operasyonu gibi, Rakka operasyonu gibi, El Bab operasyonu gibi üç tane önemli operasyon olduğunu biliyoruz. Şuradan şu birlik geliyor gibi bir savaş stratejisi gibi yorumlar yapılmasını doğru bulmam.

* ANAYASA KOMİSYONU'NDAKİ GÖRÜŞMELER: Önümüzdeki süreç önemli bir noktadır. Anayasa görüşmelerini tamamlayıp referanduma gidilecek. Burada herkesin sözlerine dikkat etmesi lazım. Bu anayasa değişikliği etkin yönetim için talep edilmiş bir tekliftir. Milletten başka hiçbir güç yoktur. Herkes uslubuna dikkat etmesi lazım. Biz bunu bütünleşme meselesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin ulusal mücadelesi kimsenin babasının malı değildir. Mustafa Kemal Atatürk herkesin ortak değeridir. Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ü başka yerde göstermeye çalışmak siyaseten başka hesapların olduğunu göstermektedir. Siyasi görüşümüz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama yapmayın. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden 2017 yılında yapılacak bir referandumu yönetmeye çalışmak son derece talihsizliktir.

* OHAL UZALTILACAK MI?: Bakanlar Kurulu'nda bugün gündeme gelmedi. Laf olsun diye orta konulmamıştır. OHAL olmasaydı terör örgütlerine karşı atılan adımlar mümkün olmayabilirdi. OHAL gerektiği kadar olacaktır. İmkanlar, siyasi şartlar el veriyorsa belli bir noktaya gelinir.

* TAŞERON DÜZENLEMESİ, EMEKLİYE PROMOSYON: Bu çalışmalar devam ediyor, son nokta geldiği zaman açıklayacağız.

* RUS JETLERİNİN DESTEĞİ: Bir savaş oyunu oynamıyoruz, can pazarının yaşandığı bir bölgeden bahsediyoruz. Operasyonla ilgili Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor.

* YAZ SAATİ UYGULAMASI: Öyle bir çalışmamız yok, geriye alma gibi bir niyetimiz yok.

* ANKARA'DAKİ RUS YETKİLİLERLE BULUŞMA: El Bab meselesinde herkesi uyarıyoruz. Halep'teki konu için Türkiye devreye girdi. Çok kolay bir süreç değil. Suriye dediğini mesele arkasında çok ağır sorunların yattığı bir denklem. Olumlu istikamette gidiyor. Türkiye girişimleriyle 45 bin insanın İdlib'e getirilmesine yardımcı oldu. Ruslarla yapılan görüşmeler, Suriye genelinde de bir barış perpektifinin gelişmesine yardımcı olur.