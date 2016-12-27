28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Samsun Melike Seven
GÜNDEM

Samsun'da 8 gündür kayıp olan Melike Seven aranıyor

Arkadaşlarına tehditler aldığını söylediği iddia edilen 16 yaşındaki Melike, 8 gündür kayıp

27 Aralık 2016 Salı, 13:15:05 Güncelleme: 13:28:11 İHA

Samsun'da sabah "İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Melike Seven 8 gündür kayıp.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan, lise birinci sınıfta kalan ve devamsızlıktan okuldan atıldığı öğrenilen Melike Seven, 3 hafta önce inşaat malzemeleri sattığı iddia edilen bir yerde sekreter olarak çalışmaya başladı. 20 Aralık Salı günü sabahı "İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan kız çocuğundan haber alınamıyor.

"HARAP OLDU DUYGULARIM"

Melike Seven, sosyal medya hesabından son olarak "Harap oldu duygularım" yorumuyla bir fotoğraf paylaştı. Polise başvuran ve her yerde kızını arayan baba Ramazan Seven, kızının kaçırıldığını düşünüyor.

"ANNENİ BABANI ÖLDÜRÜRÜZ"

Kızının S.Ç. isimli bir şahsın yanında 3 hafta önce işe girdiğini belirten Ramazan Seven, "Kızım geçen Salı günü sabah evden çıktı. Perşembe gününe kadar telefonu açıktı. Ama bizi engellemişti. Beni arayarak 'Oktay' diye birine kaçtığını söyledi. Ben de ona tehdit edildiğini mi sordum. Doğruları söylemesini istedim. Fakat konuşmadı. Perşembe gününden sonra telefonunu da kapattı. O günden bu yana telefonu da kapalı. Kızımın arkadaşlarıyla konuştum. Kızım, arkadaşlarını arayarak S.Ç. isimli şahsın 'anne babanı öldürürüz, bizimle geleceksin' diye tehdit ettiğini söylemiş. Ben kızımın kaçtığını değil kaçırıldığını düşünüyorum. Polise başvurdum. Onlar da kızımı arıyor. Bir haftadır kızımı arıyorum. Evde kızımın odasını, eşyalarını görmemek için eve bile gidemiyorum. Kızımı gören duyan vatandaşların güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 14:55
    Yazık bu genc yasta kimbilir hangi caniye uymus...
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
7 gündür haber alınamayan genç kız bulundu
GÜNDEM

7 gündür haber alınamayan genç kız baskında bulundu
Kendisine sigara vermeyeni 6 yerinden bıçaklayan çocuk tutuklandı
GÜNDEM

Sigara vermedi diye 6 yerinden bıçakladı
Samsun'da bir genç boğazı kesilerek can verdi
GÜNDEM

Boğazı kesilerek can verdi!
Eşini 3. katın balkonundan attığı iddia edilen koca beraat etti
GÜNDEM

Eşini 3. kattan attı beraat etti!
Samsunlular aynı anda 1 milyon dolar bozdurdu
GÜNDEM

Dolarlar çantalara sığmadı, bozdurdular!
Samsun'da eğitim uçağı kanala düştü
GÜNDEM

Eğitim uçağı kanala düştü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
GÜNDEM

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! SEFERLER...
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"