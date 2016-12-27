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FETÖ, Muhammed Tok
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FETÖ'den tutuklu Teğmen Muhammed Tok: Ben terörist değilim

Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu sanıklardan Teğmen Muhammed Tok duruşmada suçlarını kabul etmedi

27 Aralık 2016 Salı, 15:29:51 Güncelleme: 16:47:00 DHA

Kayseri'de Fethullahçı Terör Örgütüne üye olduğu iddiasıyla farklı meslek gruplarından 7'si tutuklu 10 kişi hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Teğmen Muhammed Tok, duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben terörist değilim" dedi. Duruşma 16 Şubat'a ertelendi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün duruşmasında, farklı meslek gruplarından tutuklu Talip Sarı, Muhammed Tok, Ömer Sezgin, Zekayi Şimşek, Sefa Gül, Nihal Akyol, tutuksuz sanıklar Funda Ağca, Meryem Duymaz ve Fatma Tuba Kayabaş ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklarda Yusuf Terlemez İzmir Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile davaya katıldı

Sanıklardan Talip Sarı, Ömer Sezgin ve Funda Ağca iddianamenin ellerine geç ulaşması nedeniyle savunma yapmayacaklarını belirtti. Tutuklu sanıklardan Teğmen Muhammed Tok yaptığı savunmada, "Terör örgütü üyesi olduğum suçlamalarını kabul etmiyorum. Ben terörist değilim. 3 aydır tutuklu bulunuyorum. Terör örgütünün gerçek üyeleri askerlere kurşun sıkanlardır. Darbe girişimi sırasında misafirhanede uyuyordum. Bu mesleğe zorlu süreçlerden geçerek geldim. Beni soru çalanlarla kıyaslamayın Ben ne suçlu ne de teröristim. Bank Asya'da bulunan hesabımı hükümetin uyarısı ile kapattım" dedi.

Tutuklu sanıklardan Zekayi Şimşek, Sefa Gül, Nihal Akyol ile Yusuf Terlemez de terör örgütü üyesi olmak suçlamaları kabul etmediklerini, örgütün iletişim programı ByLock'u kullanmadıkları ifade ettiler.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Fatma Tuba Kayabaş ise mahkeme de yaptığı savunma da Diyanet İşlerine bağlı olarak camide Kuran-Kerim öğretici olduğunu belirterek, "Dindar olmak suçu ile buradayım. Benim derdim, kursiyerlere Allah'ı ve Peygamberi öğretmek. Silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorum, ancak hayatımda silahı sadece polislerin bellerinde gördüm" diye konuştu. Diğer tutuksuz sanıklar da kendilerine yönetilen Terör örgütü üyesi suçlamalarını kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyet, yapılan yargılama sonucu 1'i kadın 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşma 16 Şubat tarihine ertelendi.

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