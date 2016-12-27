MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP kimlik bunalımı içerisindedir. Halka sırtını dönerek pusulasız kalan CHP, siyaset denizinde yok olmaya mahkumdur." ifadesini kullandı.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP hakkında yaptığı bazı açıklamaları eleştirerek, CHP'nin kimlik bunalımı ve etkisiz eleman krizleri içerisinde siyasette rol kapmak için çaba gösterdiğini savundu.

Erkan Akçay, "CHP kimlik bunalımı içerisindedir. Halka sırtını dönerek pusulasız kalan CHP, siyaset denizinde yok olmaya mahkumdur. PKK'nın avukatlığını yapan bir partinin anayasada nasıl bir değişiklik arzuladığını kamuoyu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, bir dönem bölücülükten rol kapmak isteyen CHP'nin şimdi de ülkücülükten rol kapma arayışında olduğunu bildirdi.

"PKK İLE KOL KOLA GİRENLERDE ÜLKÜCÜ OLMAZ"

"Alfabede CHP'nin dönüşlerini izah edebilecek bir harfin olmadığını" belirten Akçay, şöyle devam etti:

"CHP'yi etkisiz eleman krizleri sardıkça siyaset sahnesinde yer almak için yapmadıkları kalmadı. Bir dönem bölücülükten rol kapma yarışındaydılar. Hakkari'ye özerklik vermeyi vaat ettiler. 'Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimlerin özerklik şartını aynen kabul edeceğiz' dediler. YPG'yi 'kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum' olarak nitelendirip terör örgütü olarak görmediklerini söylediler. 7 Haziran'da seçmenine 'iktidar olursak çözüm sürecini HDP ile devam ettiririz' diyebildiler.

'Çözüm süreci bizim projemizdir' anlamında açıklamalarda bulundular. İmralı canisi tarafından dillendirilen talepleri kanun teklifi haline getirdiler. Hatta 'Oyumuzu ailecek HDP'ye verdik, birlikte nasıl salladık' dahi dediler. PKK'nın krikosu olanlar bugünlerde kimlik krizine girmiş, şimdi de ne gariptir ki ülkücü olduklarını iddia eder hale gelmişlerdir. Bu çarkı tarif edecek bir harf henüz keşfedilmedi, ancak CHP, milliyetçiliği benimseyip Cumhuriyetin kurucu ilkelerine dönmeye karar verdiyse o zaman içerisindeki PKK'yı, FETÖ'yü, bölücülüğü, devlet ve millet düşmanlığını temizlemelidir. PKK ile kol kola girenlerden ülkücü olmaz. PKK'nın avukatlığını yapan, Türkiye düşmanlarıyla kol kola giren, HDP'nin siyasetteki eş başkanlığını yapan CHP'nin Anayasa'nın 2. ve 3. maddelerinde yapmak istediği değişikliği açıklamanın tam zamanıdır."

Akçay, CHP'ye televizyon ekranlarında verdikleri sözleri yerine getirmesi ve anayasanın ilk dört maddesinde öngördükleri değişikliği TBMM Anayasa Komisyonunda gündeme getirmesi çağrısında bulundu.

Her fırsatta, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz" diyen CHP'nin, bölücülüğün ve terör örgütlerinin sözcüsü haline geldiğini savunan Akçay, şunları kaydetti:

"Meclis komisyonlarında terör örgütlerinin sloganlarını atmaktadır. CHP'nin bu hali Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu incitmektedir. Yeni CHP'nin sergilediği tavır CHP tabanına büyük bir haksızlıktır.

Biz MHP olarak 'Anayasaya millet karar versin' dedik, ancak CHP sözcüsünün Anayasa Komisyonundaki, 'oyları saymazlar oyları tartarlar' sözü 'çobanın oyuyla benim oyum bir mi' diyen mankenlere taş çıkartmaktadır. Bu sözler maalesef yeni CHP'nin tepeden inmeci, vesayetçi anlayışını yansıtmakta ve 'demokrasi bir trendir, binilir ve inilir' diyen zihniyetin değirmenine su taşımaktadır."