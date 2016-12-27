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ahmet sever, mustafa varank
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Ahmet Sever 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün eski Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Msutafa Varank'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı

27 Aralık 2016 Salı, 16:22:49 Güncelleme: 16:43:20 AA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, sanık Ahmet Sever ve müdahil Mustafa Varank katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan müdahil avukatı Hatice Özay, şikayet dilekçesini tekrarladığını belirterek, "Verilen röportaj içerisinde müvekkile hakaret edilmiştir. İddiaların hiçbir somut karşılığı bulunmamaktadır, herhangi bir delile de dayanmamaktadır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sever'in avukatı Oya Aydın ise müvekkilinin kamuoyunun bildiği gündemdeki olgulara dikkati çekmek için açıklamalar yaptığını ve benzer konularda daha önceki yargılamalarda beraat kararları çıktığını ifade ederek, "Bu davada da Cumhuriyet gazetesi için takipsizlik kararı verilmiştir. Bu hususun dikkate alınması gerekir. Emsal olan Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında yine benzer şekilde bu tür röportajların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği görülmektedir." diye konuştu.

Avukat Aydın, müdahil tarafın özel konumunun dikkate alınması gerektiğini de anlatarak, müvekkil için beraat kararı verilmesini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Sever'in "basın yoluyla hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bu adli para cezasının 10 eşit taksitle ödenmesine hükmeden mahkeme, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması ve yeniden suç işlemeyeceği konusunda bir kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasını 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet gazetesinde 9 Mayıs 2016'ta, Sever'in yaptığı açıklamalara yer verildiği belirtilerek, bu açıklamalarıyla Varank'a ''hakaret'' ettiği iddiasıyla Sever hakkında, Varank'ın avukatlarınca suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edilen iddianamede, açıklamalarla, müştekinin kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışıldığı ve eleştiri hakkının sınırları aşılarak şerefinin zedelendiğinin anlaşıldığı aktarılmıştı.

İddianamede, Sever'in ''basın yoluyla hakaret'' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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