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Beyoğlu'nda turistlerin odasında kemerli dayak ve hırsızlık iddiası

Beyoğlu'nda aynı odada kalan 4 Arap turist arasında çıkan kavgada, parasını çaldığını iddia eden kişi, arkadaşına kemerle saldırdı

27 Aralık 2016 Salı, 16:31:37 Güncelleme: 17:40:22 DHA

Beyoğlu'nda bir apart otelde aynı odada kalan 2'si kadın 4 turist arasında tartışma çıktı. Kavgada kemer ile dövülen bir kişi dayaktan kaçmak için camdan aşağıya atladı. Önce bir otomobilin üstüne sonra da yere düşerek yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay bugün Katip Mustafa Çelebi Mahallesi' ndeki bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı odada kalan ikisi kadın 4 Arap turist arasında tartışma çıktı.

KEMERLİ DAYAKTAN KAÇMAK İÇİN CAMDAN ATLADI

Tartışma kavgaya dönüştü, erkeklerden biri diğerine kemerle saldırdı. Saldırıya uğrayan turist otelin 1'inci katındaki odanın camından aşağıya atladı. Önce park halindeki bir otomobilin üstüne baş üstü düşen kişi sonra beton zemine düştü. Yaralanan turistin yardımına çevredekiler koştu, bir taraftan da polisi haberdar etti. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulunarak ambulansa taşıdı.

"HEPİMİZ ARKADAŞIZ, PARAMI ÇALDI GERİ VERMEDİ"

Görgü tanıklarından bazıları camdan atlayan kişiyi kemerle dövdüğünü iddia ettikleri turisti etkisiz hale getirip, polis gelene kadar bırakmadı. Tercüman aracılığı ile sivil polislere beyanda bulunan kişi "Biz hepimiz arkadaşız aynı odadaydık 600 dolar ve 200 euro paramı çaldı. Parayı istedim vermedi, kemerle onu sıkıştırdım sonra camdan atladı" dedi. Turistlerin kimlikleri ve hangi ülkenin vatandaşı olduklarıyla ilgili bilgi verilmedi.

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