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Rize
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Rize'deki tepki çeken paylaşıma soruşturma

İki kişi hakkında, 'Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

27 Aralık 2016 Salı, 16:43:12 Güncelleme: 17:35:56

Rize'de Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak poz veren ve fotoğrafı sosyal medyada ‘Aha yeni Atanız' yazısıyla paylaşan 2 kişi hakkında, "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse imzasıyla yapılan açıklamada, '15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi' kapsamında Rize Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin Rize Valiliği tören alanına taşındığı hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi:

Taşınma sırasında Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak, Atatürk heykeline benzer poz veren ve bu fotoğrafı kendi sosyal paylaşım sayfasında paylaşan M.K. ile bu paylaşımı, ‘Aha yeni Atanız' şeklinde bir yazı ile yine kendi sosyal paylaşım sayfasında yayınlayan A.B. isimli şüpheliler hakkında, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar kanunu gereğince, ‘Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/7284 sayılı dosyasından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheliler M.K. ve A.B. gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir."
Rize Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada da fotoğrafı çekip paylaşan kişilerin Rize Belediyesi personeli olmadıkları belirtildi.

HABER MERKEZİ

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YORUMLAR 8
  • Misafir 18 saat önce
    helal olsun guzel yapmis
  • Misafir 18 saat önce
    sene 2016 nelerle uğraşıyoruz
  • Misafir 20 saat önce
    alt tarafı heykel
  • Misafir 21 saat önce
    bırakalım böyle işleri allah aşkına iyice putlaştırdınız
  • Misafir 22 saat önce
    Neler oluyor Bu Rizeye ?
  • Misafir 23 saat önce
    bu ulkenın hassaıyetını bılınmesıne ragmern heykelı kaldıran beledıye başkanına kım soruşturma acacacak pekı
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