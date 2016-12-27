Kütahya'da kazada önce bebek sonra anne öldü

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Kazada sürücü Hüseyin Eröz ile araçta bulunan 8 aylık hamile olan eşi Mehtap Eröz ve kayınvalidesi Nejla Atsal yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





