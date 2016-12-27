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Kütahya'da kazada önce bebek sonra anne öldü

27 Aralık 2016 Salı, 18:16:56 DHA

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında önce bebek sonra da anne hayatını kaybetti

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    Kütahya'da takla atan otomobilde ağır yaralanan 8 aylık hamile 23 yaşındaki Mehtap Eröz, bebeğini kaybettikten sonra, kendisi de kurtarılamadı.

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    Kaza, 24 Aralık cumartesi akşamı Kütahya-Tavşanlı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı ilçesine giden Hüseyin Eröz yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı ve takla atarak terk döndü.

     

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    Kazada sürücü Hüseyin Eröz ile araçta bulunan 8 aylık hamile olan eşi Mehtap Eröz ve kayınvalidesi Nejla Atsal yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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