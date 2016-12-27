Tunceli'de kaçak avlanmaya 12 bin liralık ceza!

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Vatandaşların da kaçak avcılara karşı duyarlı olması gerektiğini belirten Gürsönmez, bu konuda kendilerine yardımcı olması çağrısında bulunarak, "Av koruma çalışmalarını devam ettiriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 saat çalışıyor. Buna rağmen birçok noktada etkili olunamıyor. Bu noktada duyarlı vatandaşların bizi desteklemesini istiyoruz. Bu vakaların olmaması için gördükleri yerde ihbar etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.