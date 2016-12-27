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Tunceli'de kaçak avlanmaya 12 bin liralık ceza!

27 Aralık 2016 Salı, 18:50:47 DHA

Tunceli'de kaçak avlanan bir kişi 7 yaşındaki dağ keçisini vurdu, avcıya 12 bin lira ceza kesildi

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    Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Süleymanuşağı Köyü kırsalında, 7 yaşında olduğu belirlenen dağ keçisini vuran kaçak avcıya 12 bin lira para cezası verildi.

     

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    Dağ keçisi avlandığına dair bir ihbarı değerlendiren Tunceli Hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Pülümür İlçesi'ne bağlı Süleymanuşağı Köyü'nde kaçak bir şekilde avlanmış bir dağ keçisi leşi tespit etti.

     

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    7 yaşında olduğu belirlenmen dağ keçisi, ekipler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi.

     

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YORUMLAR 1
  • Misafir 27 dakika önce
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