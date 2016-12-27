28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Giresun Cinayet
GÜNDEM

Giresun'da vahşet!

Giresun'da ev yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yangında hayatını kaybeden kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü, delillerin kaybolması için evin de ateşe verildiği belirlendi

27 Aralık 2016 Salı, 19:00:09 Güncelleme: 19:11:54 AA

Giresun'un Bulancak ilçesinde ev yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yangında hayatını kaybeden kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü, delillerin kaybolması için evin de ateşe verildiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Şemsettin Mahallesi'nde 22 Aralık Perşembe sabaha karşı bir evde çıkan yangında Oğuz Kara'nın cansız bedeni bulundu. Otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen Kara'nın cesedinde saçma izlerine rastlanılmasının ardından polis tarafından cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Özel ekip tarafından yürütülen sonuşturmada onlarca güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, bölgede yaşayanlarla da tek tek görüşüldü. Bir vatandaşın yangın öncesi evden bazı kişilerin çıktığı yönünde verdiği bilgiler üzerine polis ekipleri Oğuz Kara'yı öldürdükleri ve evi yaktıkları iddiasıyla H.D, A.Ç. ve K.Y. isimli şahısları gözaltına aldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Kara'nın tüfekle vurularak öldürüldüğü, evin ise cesedin bulunmaması ve izlerin kaybolması amacıyla kasten yakıldığı belirlendi.

Şahısların emniyetteki sorgusunda K.Y. ile A.Ç'nin Giresun merkez ile Bulancak ilçesinde aralık ayı içerisinde iki okul ile iki markette gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının failleri olduğuna ulaşıldı.

Ayrıca K.Y'nin, cezaevi firarisi olduğu ve kasten adam öldürmenin de aralarında bulunduğu 8 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Bulancak Adliyesine sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Öte yandan K.Y. ile A.Ç'nin Bulancak ilçesindeki bir market ile okulda gerçekleştirdikleri hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Eski AK Parti meclis üyesi öldürüldü
GÜNDEM

Eski AK Parti meclis üyesi öldürüldü
Giresun'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

Giresun'da feci kaza! Kül oldular...
Eğitime kar engeli
GÜNDEM

Eğitime kar engeli
Giresun'da zirai don uyarısı
GÜNDEM

Meteoroloji uyardı! O ilde zirai don tehlikesi
Ehliyet değişimi yapmak isteyenler dikkat!
GÜNDEM

Ehliyet değişimi yapmak isteyenler dikkat!
Giresun'da 3 çocuk annesi intihar etti
GÜNDEM

3 çocuk annesinin acı sonu
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
GÜNDEM

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! SEFERLER...
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI