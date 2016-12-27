28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Alpha Conde
GÜNDEM

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde Türkiye'de

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Türkiye ziyaretine ilişkin, "Gelmem önemliydi çünkü Gine halkı olarak Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Türkiye'nin gelinebilecek bir ülke olduğunun altını çizmemiz gerekiyordu." dedi

27 Aralık 2016 Salı, 19:06:10 Güncelleme: 19:08:55 AA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile bir araya gelerek, FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM'nin bombalanması sonucu hasar gören alanları gezdirdi.

Kahraman, Mermerli Salon'da ağırladığı Conde ve beraberindeki heyeti Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, TBMM milletvekilleri ve Türk halkı adına konuklarına iyi niyetlerini aktardı.

Conde ise muhalefette bulunduğu dönemde birkaç yıl parlamenter olarak görev yaptığını, ancak dokunulmazlığının daha kaldırılmadan tutuklanarak hapse atıldığını söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıl hapis yatmasının Cumhurbaşkanı seçilmesine engel olmadığını vurgulayan Conde, "Tıpkı Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan gibi..." dedi.

Conde, Türk halkına, parlamentosuna ve hükümetine müteşekkir olduğunu bildirdi.

Conde, şunları kaydetti:

"Türkiye zor bir dönemden geçiyor, ancak her şeye rağmen beni kabul ettiğiniz ve bu ziyareti gerçekleştirmeme imkan verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gelmem önemliydi çünkü Gine halkı olarak Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Türkiye'nin gelinebilecek bir ülke olduğunun altını çizmemiz gerekiyordu. Bu konudaki endişeleri bertaraf etmemiz gerekiyordu. Bu ziyaretin o yüzden önemli olduğunu düşünüyorum."

Kahraman, Conde ile görüşmesinin ardından konuk cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi.

Kahraman, yemeğin ardından, Conde ve beraberindeki heyete 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM'nin bombalanması sonucu hasar gören alanlar ile TBMM Genel Kurul Salonu'nu gezdirdi.

ANITKABİR'İ DE ZİYARETE ETTİ

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Conde, Anıtkabir'de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Conde, "1919 yılında başlayan ulusalcılık hareketinin kurucusu ve genç Türkler hareketinin lideri Mustafa Kemal, diğer adıyla Atatürk büyük bir kahramandır.
Büyük bir asker olarak ülkesini zafere götürdü, 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması'nın kaldırılmasını, 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması'nın imzalanmasını sağladı.1 Kasım 1922'de saltanatı yıkarak cumhuriyeti kurdu. Bu büyük adam Türk halkına onurunu, haysiyetini ve birliğini geri verdi. Bu yüzden ona hayranlık duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu meşaleyi devraldı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde: Gülen okullarının kapatılması için çalışacağız
GÜNDEM

"Gülen okullarının kapatılması için çalışacağız"
PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu güvenlik güçlerine sığındı
GÜNDEM

13 yaşındaki kız çocuğu güvenlik güçlerine teslim ...
Danıştay, valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmeliği iptal etti
GÜNDEM

Danıştay'dan 'İmam hatip' kararı
Antalya'da bunalıma giren hostes canına kıydı
GÜNDEM

Bunalıma giren hostes canına kıydı!
İzmir'de okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEM

Minik Nehir'in acı sonu!
Meclis Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
GÜNDEM

Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
GÜNDEM

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! SEFERLER...
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI