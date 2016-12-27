28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
15 Temmuz
GÜNDEM

Darbe komisyonundan Org. Hulusi Akar açıklaması

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yazılı soru gönderilmesi teklifini CHP'nin istemediğini öğrenildi

27 Aralık 2016 Salı, 19:29:36 Güncelleme: 21:51:22 HABERTURK.COM

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderilmesi konusuna komisyon başkanvekili Selçuk Özdağ'dan açıklama geldi.

Özdağ, "Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarına sorularımızı yazılı göndermenin uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunu önerdik, CHP istemedi. Gelsinler diyor. Yarın toplanırsa karar alabiliriz" ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK TV - ANKARA

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 3
  • Misafir 15 saat önce
    tabii gelmeliler
  • Misafir 16 saat önce
    gelsinler tabi. böyle bir olayla ilgili gelmeyecekler de ne yapacaklar
  • Misafir 19 saat önce
    Tabiki gelsinler aciklasinlar
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Darbe Komisyonu'ndan Org. Hulusi Akar'a 10 soru
GÜNDEM

Darbe Komisyonu'ndan Org. Akar'a 10 soru
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (28 Aralık 2016)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 28 Aralık günlüğü
Silivri'de darbe girişimi davası
GÜNDEM

"Ekmek arasında getirilen testere ile firar ettiler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyon güçleri şuanda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar
GÜNDEM

Erdoğan'dan kritik El Bab açıklaması
Rize'deki tepki çeken paylaşıma soruşturma
GÜNDEM

Rize'deki tepki çeken paylaşıma soruşturma!
İstanbul'da 5'inci FETÖ iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM

İstanbul'da 5'inci FETÖ iddianamesi kabul edildi
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR