Darbe komisyonundan Org. Hulusi Akar açıklaması

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderilmesi konusuna komisyon başkanvekili Selçuk Özdağ'dan açıklama geldi.
Özdağ, "Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarına sorularımızı yazılı göndermenin uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunu önerdik, CHP istemedi. Gelsinler diyor. Yarın toplanırsa karar alabiliriz" ifadelerini kullandı.
HABERTÜRK TV - ANKARA
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YORUMLAR 3
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Misafir 15 saat öncetabii gelmeliler00
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Misafir 16 saat öncegelsinler tabi. böyle bir olayla ilgili gelmeyecekler de ne yapacaklar60
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Misafir 19 saat önceTabiki gelsinler aciklasinlar90
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