SGK uyardı! Son başvuru 31 Aralık!

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), her yıl şehi̇t, harp ve vazi̇fe malulleri̇ni̇n çocuklarına yapılan eği̇ti̇m ve öğreti̇m yardımı başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceği bildirildi.

SGK'dan yapılan açıklamada, Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında bulunan şehit, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına, her yıl kurum tarafından eğitim ve öğretim yardımı ödendiği hatırlatıldı.

Kurum tarafından 2016-2017 öğretim yılına ait yardım miktarının kişi başına yıllık, ilköğretim (1-8. sınıf) öğrencileri için bin 398 lira 89 kuruş, lise öğrencileri için 2 bin 98 lira 33 kuruş, yüksekokul öğrencileri için ise 2 bin 797 lira 77 kuruş olarak tespit edildiği belirtildi.

Eğitim ve öğretim yardımının şehit, harp ve vazife malulü çocuklarına, 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddesinde faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim gören şehit, harp ve vazife malulü çocuklarına, harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin çocuklarına ve 2330 sayılı kanun hükümleri uygulanarak aylık almakta olanların veya vefat edenlerin çocuklarına ödenebilmesi için, hak sahiplerinin öğrenim durumunu gösterir öğrenci belgelerini, bir dilekçe ekinde 31 Aralık tarihine kadar kuruma göndermeleri gerektiği bildirildi.

Eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin, aylığını Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Denizbank şubelerinden alanlar için aynı banka şubesi, aylığını bu bankalar dışındaki banka veya PTT aracılığı ile alanlar için ise Denizbank şubelerine gönderileceği, hak sahibi çocukların veya yasal temsilcilerinin, T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemelerinin yapılacağı kaydedildi.