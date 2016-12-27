28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
SGK
GÜNDEM

SGK uyardı! Son başvuru 31 Aralık!

SGK'nın her yıl yaptığı eğitim-öğretim yardımı başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek

27 Aralık 2016 Salı, 22:18:17 Güncelleme: 22:44:39 AA

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), her yıl şehi̇t, harp ve vazi̇fe malulleri̇ni̇n çocuklarına yapılan eği̇ti̇m ve öğreti̇m yardımı başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceği bildirildi.

SGK'dan yapılan açıklamada, Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında bulunan şehit, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına, her yıl kurum tarafından eğitim ve öğretim yardımı ödendiği hatırlatıldı.

Kurum tarafından 2016-2017 öğretim yılına ait yardım miktarının kişi başına yıllık, ilköğretim (1-8. sınıf) öğrencileri için bin 398 lira 89 kuruş, lise öğrencileri için 2 bin 98 lira 33 kuruş, yüksekokul öğrencileri için ise 2 bin 797 lira 77 kuruş olarak tespit edildiği belirtildi.

Eğitim ve öğretim yardımının şehit, harp ve vazife malulü çocuklarına, 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddesinde faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim gören şehit, harp ve vazife malulü çocuklarına, harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin çocuklarına ve 2330 sayılı kanun hükümleri uygulanarak aylık almakta olanların veya vefat edenlerin çocuklarına ödenebilmesi için, hak sahiplerinin öğrenim durumunu gösterir öğrenci belgelerini, bir dilekçe ekinde 31 Aralık tarihine kadar kuruma göndermeleri gerektiği bildirildi.

Eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin, aylığını Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Denizbank şubelerinden alanlar için aynı banka şubesi, aylığını bu bankalar dışındaki banka veya PTT aracılığı ile alanlar için ise Denizbank şubelerine gönderileceği, hak sahibi çocukların veya yasal temsilcilerinin, T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemelerinin yapılacağı kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Manchester City'li İlkay Gündoğan'dan 28 milyonluk vefa
GÜNDEM

Manchester City'li İlkay'dan 28 milyonluk vefa
Süleyman Soylu: Bu milletin canını yakanların canını yakacağız
GÜNDEM

Soylu: Bu milletin canını yakanların canını yakacağız
PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu güvenlik güçlerine sığındı
GÜNDEM

13 yaşındaki kız çocuğu güvenlik güçlerine teslim ...
Danıştay, valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmeliği iptal etti
GÜNDEM

Danıştay'dan 'İmam hatip' kararı
Antalya'da bunalıma giren hostes canına kıydı
GÜNDEM

Bunalıma giren hostes canına kıydı!
İzmir'de okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEM

Minik Nehir'in acı sonu!
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR