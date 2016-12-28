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Andrey Karlov suikast Samanyolu TV
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Rus Büyükelçi Karlov'a suikast Samanyolu TV'de işlenmiş

Dizide Rus büyükelçiye üstelik bir resim sergisinde gerçekleştirilmeye çalışılan suikast girişimi, Karlov suikastinden farklı olarak son anda korumalar tarafından farkedilerek engelleniyor

27 Aralık 2016 Salı, 22:37:41 Güncelleme: 28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:00:36 İHA

FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu TV'de daha önceden yayınlanan bir dizide Rus Büyükelçi Karlov'a suikastin işlendiği ortaya çıktı. Suikast sahnesi Rus Büyükelçi Karlov'a yapılan suikastle birebir benzerlikler taşıyor.

FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu TV'de yayınlanan Nizama Adanmış Ruhlar'ın 89. bölümünde yayınlanan büyükelçiye suikast sahnesinde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastinin işlendiği görüldü. FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıkan suikastçi polisin de, Rus Büyükelçi'ye gerçekleştirdiği suikastın Samanyolu TV'deki dizinin birebir aynısı olduğu görülüyor.

Dizideki sahnede büyükelçi eşiyle bir resim sergisini ziyaret ediyor. Burada serginin Zaman Gazetesi'nde düzenlenmesinde ilginç bir detay olarak ortaya çıkıyor. .Resim sergisini gezen büyükelçi rolündeki şahıs eşiyle birlikte resimlere bakıyor ve resimlerden birini beğeniyor, bu sırada suikastçi büyükelçinin içeceğin zehir katıyor.

Ancak suikast başarılı olamıyor. Bunun üzerine , resim sergisinde tanıtım yapan bir kadın rolündeki şahıs çantasındaki silahı suikastçiye teslim ediyor. Suikastçi büyükelçiye doğru ilerlerken korumalar tarafından tespit ediliyor ve suikast engelleniyor.

Suikastin engellenmesi haricinde dizideki bütün sahne Ankara'nın Rusya Büyükelçisi A Karlov suikasti ile birebir örtüşüyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    Aradınmı herşeyden herşey çıkar
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