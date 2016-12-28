TSK'dan Fırat Kalkanı Herakatı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 117 teröristin yaralandığı harekat sırasında örgüte ait bombalı bir araç imha edildi.

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