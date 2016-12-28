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Fırat Kalkanı
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TSK'dan Fırat Kalkanı Herakatı açıklaması

44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, örgüte ait bombalı bir araç imha edildi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:11:46 Güncelleme: 10:03:37 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 117 teröristin yaralandığı harekat sırasında örgüte ait bombalı bir araç imha edildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 6 saat önce
    Ey Avrupa ABD nerdesiniz hani daeş düşmanınızdı bir tane kurşun sıkmadınız demekki daeş gerçekten sizin kurduğunuz bir örgütmüş.
  • Misafir 7 saat önce
    Allah asker ve polislerimizi korusun.buaziz vatana ihanet edenleriRabbim kahreylesin
  • Misafir 7 saat önce
    Elleriniz sağlık allaha emanet olun mehmetcikler dualarımız sizinle
  • Misafir 7 saat önce
    ALLAH ASKERİMİZİ POLİSİMİZİ MUZAFFER EYLESİN
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