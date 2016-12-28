TSK'dan Fırat Kalkanı Herakatı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 117 teröristin yaralandığı harekat sırasında örgüte ait bombalı bir araç imha edildi.
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YORUMLAR 4
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Misafir 6 saat önceEy Avrupa ABD nerdesiniz hani daeş düşmanınızdı bir tane kurşun sıkmadınız demekki daeş gerçekten sizin kurduğunuz bir örgütmüş.00
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Misafir 7 saat önceAllah asker ve polislerimizi korusun.buaziz vatana ihanet edenleriRabbim kahreylesin60
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Misafir 7 saat önceElleriniz sağlık allaha emanet olun mehmetcikler dualarımız sizinle60
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Misafir 7 saat önceALLAH ASKERİMİZİ POLİSİMİZİ MUZAFFER EYLESİN60
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