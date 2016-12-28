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Antalya'da 3 kardeş virane evde yaşam mücadelesi veriyor

28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:14:43 İHA

"Bu insanların yaşadıkları tam anlamıyla bir dram. Kardeşlerden 2 tanesi şizofren, büyük abi de 2 kardeşine bakabilmek için yaşamını onlara adamış"

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    Antalya'nın Manavgat ilçesinde 59 ve 56 yaşlarında şizofren 2 kardeş 62 yaşındaki ağabeyleriyle birlikte babalarından kalma çatısı akan, pencerelerinde cam bulunmayan, içerisi çöplüğe dönüşmüş virane evde yaşam mücadelesi veriyor.

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    Oğlunun okulunda düzenlenen Yerli Malı haftasında artan malzemeleri ulaştırmak için ihtiyaç sahibi araştıran Gönül Taşar, "Anlatılanlara inanmak istemedim. Merakımı gidermek için verilen adrese geldiğimde gördüğüm manzaraya inanamadım.

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    Daha önceden tanıdığım Manavgat Beyaz Laleler Engelliler Derneği Başkanı Beyhan Mekteplioğlu'na telefonla ulaşarak durumu bildirdim. Kendisi de buraya geldi ve durumu gördü. Bu insanlar için biz elimizden geleni yapalım ama bu insanların kalıcı bakıma ihtiyacı var. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 6 saat önce
    ALLAHIM HİÇ KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMA
  • Misafir 6 saat önce
    Allah bu insanların yardımcısı olsun niye bu zamana kadar kimse yardım etmemiş. İçler acısı bir durum ne kadar yazık.
  • Misafir 7 saat önce
    ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN
  • Misafir 7 saat önce
    Görüyoruz ki her insan refah içinde yaşamıyor. Yardıma muhtaç olan insanımızda var.
  • Misafir 7 saat önce
    Allahım sen yardım et bu insanlara yarabbim.
  • Misafir 7 saat önce
    vallahi midem bulandı:((
  • Misafir 7 saat önce
    bunların hiçmi tanıdıkları yok, yada muhtar belediye başkanı neden el atmamış duruma
  • Misafir 7 saat önce
    o pislik ne ya, allah yardımcıları olsun
  • Misafir 7 saat önce
    bunlar enfeksiyondan yakında gider zaten:((
  • Misafir 7 saat önce
    suriyelilere bakacağımıza kendi vatandaşlarımıza bakalım. yardım kampanyası başlatalım lütfen
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