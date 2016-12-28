Antalya'da 3 kardeş virane evde yaşam mücadelesi veriyor

6 | 10

Kardeşlerine bakmak için her şeyi bir kenara bıraktığını annesinin son isteğinin kardeşlerine sahip çıkması olduğunu belirten İhsan Yüksel de "Bu ev ve önündeki bahçe anne-babamızdan bize miras kaldı. Biz 6 erkek 1 kız olmak üzere 7 kardeşiz.