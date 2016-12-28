Erzincan'ın Kemah İlçesi Çalgı Köyü Pirin Tepe Bölgesi'nde çıkan çatışmada yaralı yakalanan PKK terör örgütünün ‘Karadeniz Açılım Grubu' üyesi Şiyar Kod adlı Hamdullah Zengin'in örgütün Karadeniz kırsalında sığınak hazırlayıcısı olduğu ortaya çıktı.



Üniversiteyi terk ederek, örgüte katılan Hamdullah Zengin'in Hakurk kampında 1.5 ay askeri ve siyaset eğitimi aldığı ve 4 yıl Metina bölgesinde sığınak barınak inşasında çalıştığı belirlendi. Hamdullah Zengin'in Artvin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyu saldıran yeşil listedeki aranan Türk Tarık kod adlı Barış Öner teröristle bir araya geldiğini söylediği öğrenildi.



OKULU TERK ETTİ, PKK'YA KATILDI



Habertürk, Karadeniz'den Tunceli kırsalına dönerken Fırat Nehri'ni karşıya geçmek istediği sırada askerle girdiği silahlı çatışmada yaralı olarak yakalanan Hamdullah Zengin'in jandarmaya verdiği ifadesine ulaştı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Beden Eğitim Bölümü'nde eğitim gördüğü sırada 2007 yılında okulunu terk eden Mardinli Hamdullah Zengin, okuldan arkadaşıyla birlikte Keleriş bölgesinde örgüte katıldığını söyledi.



ÖRGÜTTE GEÇİRDİĞİ 9 YILI ANLATTI



Hakurk kampında 1.5 ay süreyle askeri ve siyaset eğitim aldığını belirten Hamdullah Zengin Metina bölgesinde sığınak barınak inşasında çalıştığını anlattı. Askeri ve siyası eğitim bitince Metina Bölgesi'nde 4 yıl kaldığını belirten Hamdullah Zengin, "Bu süre içerisinde sabotaj eğitimi de aldım. Önce Ovacık'ta ardından da Kemah'ta kış üstlenmesine katıldım. 2012 yılında botla Fırat Nehri'ni Doğan Serhat, Çektar ve Civan adlı örgüt üyeleriyle geçtim. Kurt tepesini geçerek, Alucra üzerinden Giresun kırsalına ulaştık. Burada Server, Serdem ve Roni kod adlı örgüt mensuplarıyla buluştuk. Koçgiri Eyaleti'nden Ferhat, Şiyar, Adil, Bahtiyar kod adlı 4 örgüt üyesi bizim bulunduğumuz bölgeye geldi. Biz Giresun'da, diğer grup Gümüşhane kırsalına geçti" dedi.



ÇÖZÜM SÜRECİNDE BEKLEDİLER



2013 yılında çözüm sürecinden dolayı Tunceli'nin Aliboğazı bölgesine çekildiklerini ifade eden Hamdullah Zengin "2015 yılında Karadeniz'e dönmek için Cudi, Adil, Agir, Rodi, Celal ve Delal kod adlı örgüt üyeleriyle birlikte Kemah bölgesine ulaştık. Burada örgüt üyelerinin yanında bir hafta kaldık. Üç örgüt üyesi Giresun'a geçti. Daha sonra Celal, Agit ve Civan kod adlı örgüt üyeleriyle birlikte 20 gün yürüyerek Giresun'a ulaştık. Daha önceki grupla buluştuk. Şehit Hebat noktasında Doğan Serhat, Civan, Çektar, Celal ve Delil ile birlikte kış üstlenmesini yaptık" diye konuştu.



KOMUTANIN KATİLLERİNİ AÇIKLADI



2016 yılı Mayıs ayı içerisinde kış üstlenmesinden çıktıklarını belirten Hamdullah Zengin, "Doğan serhat kod adlı örgüt üyesi ile birlikte Hebat bölgesinde kaldık. Civan, Çektar, Celal ve Delil Giresun doğu bölgesinde görevlendirildi. Bu grup Çaldağ Karakol Komutanı'nı şehit etti. Mayıs ayı sonunda Mazlum ve Türk Tarık kod adlı örgüt üyeleri yanımıza geldi. Mazlum bize Karadağ bölgesinde pusuya düştüklerini üç arkadaşlarını kaybettiklerini söyledi. Biz bölgede zorlandığımız için geri dönmek istedik. Giresun - Refahiye üzerinden geri dönerken, Koçgiri grubuyla karşılaştık. Daha sonra Fırat üzerinden karşıya geçerken askerler ateş açtı. Yaralandım. Bir süre kaçtım. Sonra teslim oldum" dedi.



Bu arada Hamdullah Zengin'in Artvin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyu saldıran Türk Tarık kod adlı terörist Barış Öner'le bir araya geldiklerini söylediği de öğrenidi.



Enis YILDIRIM/TRABZON

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER