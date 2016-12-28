Rize'de 'Atatürk'e hakaret'ten gözaltına alınan 2 kişi serbest

Rize'de sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar nedeniyle ‘Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan M.K. ve A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan M.K. ile aynı fotoğrafı, 'Aha yeni Atanız' yazısıyla sosyal medyada yayınlayan A.B. hakkında, 'Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmışlardı.
Adliyeye sevk edilen M.K ve A.B., çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 10
-
Misafir 3 saat önceBU KALP SENİ UNUTURMU30
-
Misafir 3 saat önceceza olmali agir ceza03
-
Misafir 4 saat önceatam izindeyiz186
-
Misafir 5 saat önceadam meşhur oldu1824
-
Misafir 5 saat öncehadi böyle bir resim çektirdin ne diye sosyal medyada paylaşıp altına saçma sapan yorum yazıyorsunuz be adam3912
-
Misafir 5 saat önceadamlar kendi aralarında espiri yapmışlar cahillik etmişler hakaret içeren bir kasıtla yaptıklarını sanmıyoruz4884
-
Misafir 5 saat önceHİÇ ŞAŞIRMADIM4812
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER