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Rize
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Rize'de 'Atatürk'e hakaret'ten gözaltına alınan 2 kişi serbest

Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerinde poz verilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:37:13 Güncelleme: 12:03:09 DHA

Rize'de sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar nedeniyle ‘Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan M.K. ve A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan M.K. ile aynı fotoğrafı, 'Aha yeni Atanız' yazısıyla sosyal medyada yayınlayan A.B. hakkında, 'Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmışlardı.

Adliyeye sevk edilen M.K ve A.B., çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 3 saat önce
    BU KALP SENİ UNUTURMU
  • Misafir 3 saat önce
    ceza olmali agir ceza
  • Misafir 4 saat önce
    atam izindeyiz
  • Misafir 5 saat önce
    adam meşhur oldu
  • Misafir 5 saat önce
    hadi böyle bir resim çektirdin ne diye sosyal medyada paylaşıp altına saçma sapan yorum yazıyorsunuz be adam
  • Misafir 5 saat önce
    adamlar kendi aralarında espiri yapmışlar cahillik etmişler hakaret içeren bir kasıtla yaptıklarını sanmıyoruz
  • Misafir 5 saat önce
    HİÇ ŞAŞIRMADIM
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