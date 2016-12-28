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17 Aralık ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS-6) 17 Aralık'ta gerçekleştirildi. Peki 17 Aralık ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:37:51 Güncelleme: 11:53:52

Stajyer sürücü adayları, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na (MTSKS-6) 17 Aralık saat 11.00'de girdi. Adaylar, ehliyet sınav sonuçlarını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki merakla beklenen 8 Ekim ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

17 ARALIK EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Stajyer sürücü adayları için 2016'nın son ehliyet sınavı olan MTSKS-6 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen sonuçlar henüz açıklanmadı. MEB, 8 Ekim'de yapılan MTSKS-5 sınavının sonuçlarını 24 Ekim'de açıklamıştı. Buna göre 17 Aralık'ta gerçekleştirilen sınavında önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

17 Aralık 2016 tarihinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevap anahtarları 22 Aralık'ta adayların erişimine açıldı.

SINAV SORU VE CEVAPLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

* Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının ve sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.

* Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

* Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

* Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.

* Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

* İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

* Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

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