28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DEAŞ
GÜNDEM

2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 2011-2016 arasında, Türkiye'de, vatandaşı gözaltına alınan veya tutuklanan ülkelere göre ilk 10 sıralamayı da paylaştı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:27:11 Güncelleme: 16:35:41 AA

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye'de 2016 yılında terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 bin 359 kişiden bin 313'ünün tutuklandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin "yabancı terörist savaşçılara" yönelik mücadelesine ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, mücadele kapsamında bugüne kadar 145 ülkeden 52 bin 75 kişiye Türkiye'ye giriş yasağı konuldu. Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan, 98 ülkeden 4 bin 19 kişi ise sınır dışı edildi.

Terör örgütü DEAŞ'la 2016 yılında irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan bin 485'i yabancı 3 bin 359 kişiden, 679'u yabancı bin 313'ü tutuklandı. Türkiye'de, 2011-2016 arasında, 2 bin 712'si yabancı olmak üzere 7 bin 15 kişi DEAŞ'la irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu kişilerden 932'si yabancı 2 bin 304'ü tutuklandı.



İLK SIRADA SURİYE YER ALDI

İçişleri Bakanlığı, 2011-2016 arasında, Türkiye'de, vatandaşı gözaltına alınan veya tutuklanan ülkelere göre ilk 10 sıralamayı da paylaştı.

Buna göre Türkiye'de bu tarihler arasında, Suriye, Rusya, Irak, Çin, Tacikistan, Azerbaycan, Fas, Mısır, Özbekistan ve Tunus uyruklu 2 bin 189 kişi gözaltına alındı, bu kişilerden 771'i tutuklandı. Uyruklarına göre gözaltına alınanların veya tutuklananların sayıları şöyle:

"Suriye 994 gözaltı, 365 tutuklu, Rusya 328 gözaltı, 134 tutuklu, Irak 235 gözaltı, 68 tutuklu, Çin 216 gözaltı, 72 tutuklu, Tacikistan 133 gözaltı, 47 tutuklu, Azerbaycan 82 gözaltı, 31 tutuklu, Fas 61 gözaltı, 13 tutuklu, Mısır 50 gözaltı, 14 tutuklu, Özbekistan 53 gözaltı, 11 tutuklu, Tunus 37 gözaltı, 16 tutuklu"

Türkiye'de bu 10 ülkeye ek olarak diğer ülke vatandaşlarının da dahil edilmesiyle 2 bin 712 gözaltına alınan, 932 tutuklanan yabancı şahıs bulunuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
CHP'li Gök ve Tezcan'dan anayasa açıklaması
GÜNDEM

CHP'den 'anayasa' yorumu: Havlu attılar
Darbe Komisyonu'ndan Org. Hulusi Akar'a 10 soru
GÜNDEM

Darbe Komisyonu'ndan Org. Akar'a 10 soru
TSK'dan Fırat Kalkanı Herakatı açıklaması
GÜNDEM

44 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi
Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapılıyor
GÜNDEM

Kilis'e 'Fırat Kalkanı' sevkiyatı
Gelinini ve torununu 150 bin TL’ye DEAŞ’tan kurtardı
GÜNDEM

Evini satıp DEAŞ'tan torununu aldı
Airat Vakhitov'un yargılanmasına başlandı
GÜNDEM

"IŞİD tehlikeli, alçak, sapık bir terör örgütüdür"
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
GÜNDEM

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! SEFERLER...
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"