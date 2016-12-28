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Sabiha Gökçen Havalimanı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak

"Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitesinden takip etmesi tavsiye edilmektedir"

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:58:56 Güncelleme: 17:00:31 AA

Yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 30 Aralık'taki uçuşların yüzde 10 oranında azaltılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, genel müdürlük başkanlığında yapılan Meteorolojik ve Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 30 Aralık'ta Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yüzde 10 oranında azaltma yapılacağı aktarılarak, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitesinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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