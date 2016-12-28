THY'den sefer iptali

Türk Hava Yolları (THY), yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta 23 seferin yapılamayacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da yaşanması beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle Atatürk Havalimanı çıkışlı iç ve dış hatta 23 seferini iptal etti.

Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.