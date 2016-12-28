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HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "Silah terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 20:16:46 Güncelleme: 22:57:01 HABERTURK.COM

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından gözaltına alınan aralarında Tuğluk'un da bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan Tuğluk ve 4 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Tuğluk'un "Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer 4 şüphelinin ise mahkemedeki sorguları sürüyor.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 8 saat önce
    sonunda.... şükürler olsun.
  • Misafir 8 saat önce
    ohhhh
  • Misafir 10 saat önce
    Diriliş Ertuğrul :))
  • Misafir 11 saat önce
    hayırlı olsun geç kalındı
  • Misafir 12 saat önce
    iyi olmuş
  • Misafir 12 saat önce
    Basvuru yapamiyorum
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