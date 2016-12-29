28 Aralık 2016 Çarşamba, 21:08:37 | Güncelleme: 29 Aralık 2016 Perşembe, 11:08:29
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde okullara kar tatili ilan edildi...
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ANKARA
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık 2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.
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Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.
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ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.
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KIRŞEHİR
Kırşehir'in Kaman ilçesindeki okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.
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Kaman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerdeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
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Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engellilerin de bugün idari izinli sayılacağı duyuruldu.
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KONYA
Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Hadim İlçesi'nde ise taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi.
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Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kulu, Akşehir, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın, 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Hadim ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
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BOLU
Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
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Bolu Valiliğin yapılan açıklamada, etkili kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin 29 Aralık Perşembe izinli sayılacağı belirtildi.
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KIRIKKALE
Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
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Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi
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YOZGAT
Yozgat il genelinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle ilk, orta ve lise dengi okullarda eğitime 1 gün süreyle tatil edildi.
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Yozgat il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ilk, orta ve lise dengi okullara kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle ara verildi.
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Bu arada kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle izinli sayılacağı açıklandı.
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BURSA
Bursa'nın Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
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Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisi artıran kar yağışı nedeniyle Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki tüm okullarda, kaymakamlıklarca alınan kararla eğitime bir gün ara verildi. Yetkililer, yoğun kar nedeniyle vatandaşları uyardı.
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ISPARTA
Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
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Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Aksu, Yalvaç, Sütçüler, Eğirdir ilçelerindeki okullarda 29 Aralık Perşembe eğitime ara verildiğini belirtti. Bu arada, Süleyman Demirel Üniversitesi de eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
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KARAMAN
Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime perşembe ve cuma günü ara verildiği bildirildi.
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Karaman İl Milli Eğitim müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaman'da olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi. Hava sıcaklığının geçmiş günlere göre birkaç derece artması ile çatılardaki karların erimeye başladığını ifade eden Sultanoğlu, şunları belirtti:
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"Çatılarda bir metreye yakın kar var. Bu kar ve çatılardan sarkan buzlar zaman zaman aşağı düşerek tehlike arz etmektedir. Ayrıca meteoroloji tahminlerine göre 29 Aralık Perşembe akşam ve 30 Aralık Cuma günü 35 santim civarında kar yağması beklenmektedir. Bunun için yapılan toplantıda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların yarın ve 30 Aralık Cuma günleri tatil edilmesi kararı alındı. Şu anda önemli olan çocuklarımızın sağlığı ve can güvenliği. Bu eğitime verilen aralar telafi edilecektir."
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Sultanoğlu ayrıca, toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de perşembe ve cuma günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğünü belirtti.
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AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yarın (29 Aralık Perşembe) ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.
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Konu ile ilgili Bolvadin ilçe Kaymakamlığından alınan bilgide, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede, ilçeye bağlı belde ve köylerde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.
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Öte yandan, tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise tekrardan değerlendirme yapılacağı öğrenildi.
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MERKEZ VE 4 İLÇE DE TATİL EDİLDİ
Afyonkarahisar merkez ve bağlı köylerle İhsaniye, Bayat, Çobanlar ve Sinanpaşa ilçeleri ve bunlara bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.
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ÇANKIRI
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek.
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Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi.
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MANİSA
Manisa'nın Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi. Selendi ilçesinde bugün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı gelen öğrenciler için bir gün okullar tatil edildi.
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Kaymakamlık kararıyla tatil edilen okullarda eğitim gören 1275 taşımalı öğrenci ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler için 29 Aralık Perşembe günü okullar 1 günlük tatil edildi. Kar yağışının devam etmesi durumunda ilçe merkezindeki okulların da tatil edilebileceği bildirildi.
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Manisa'nın Kula ilçesinde, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.
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Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrencilere Birleştirilmiş sınıflı okullar (9 mahallede bulunan birleştirilmiş sınıflı okullar), Encekler mahallesi ve Çarıkballı mahallesinde bulunan okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Ayrıca İlçe merkezinde ise okullar eğitimlere devam edileceği belirtildi.
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ESKİŞEHİR
Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.
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Öte yandan Eskişehir'in; Bursa, Kütahya ve Ankara ile ulaşımını sağlayan karayollarında, trafikte sıkıntı yaşanmaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.
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KÜTAHYA
Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim yapılmayacak.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.
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UŞAK
Uşak’ta Çarşamba gündüz başlayan ve etkili yağan kar nedeni ile okullarda eğitim ve öğretimlere bir gün ara verildi.
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Uşak Valiliği tarafından alınan karara göre; “Etkili olan kar yağışı dolayısıyla Uşak İl Merkezi ve İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren okullarda 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.” denildi.
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BİLECİK
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde taşımalı sistemle öğrenim gören öğrenciler için yarın okullar tatil edildi. Bozüyük'te bugün akşam saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle taşımalı olarak eğitim verilen okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
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Kar yağışının en çok etkili olduğu ilçeye bağlı köylerde taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için, yarın 29 Aralık 2016 Perşembe) günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı. İlçedeki eğitim durumunun ise yarın kar yağışına göre yeniden değerlendirileceği kaydedildi.
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DENİZLİ
Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 ilçede okullar yarın tatil edildi.
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Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde etkisin arttıran kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerin taşımalı eğitimi ile bazı mahallerde okulların 29 Aralık .2016 Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.
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Açıklamada, Çameli ilçesinde taşımalı eğitim, Babadağ, Güney ilçeleri, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan merkez ve Yenice dışındaki okullar ile taşımalı servisler, Pamukkale ilçesine bağlı Akcapinar, Uzunpinar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardiç Mahallelerindeki okullar, Acıpayam'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Çardak Söğüt Mahallesi ve taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilere bir gün tatil edildiği duyuruldu.
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TARSUS'TA SEL TEHLİKESİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde sel tehlikesi nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Tarsus Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Tarsus'ta bütün okullar sel tehlikesi nedeniyle bir gün tatil edildiği bildirildi.