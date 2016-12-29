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Kar tatili ilan edilen şehirler

28 Aralık 2016 Çarşamba, 21:08:37

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde okullara kar tatili ilan edildi...

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    ANKARA

    Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık 2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

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    Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 56 dakika önce
    Vasip valim bizi de gör kurban olduğum nur yüzlüm
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