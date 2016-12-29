Alkollü sürücü polisten kaçtı, yakalanınca af diledi

ANTALYA'da uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri sürücü Abdurrahman Ordu (21) polisi peşine taktı. Kovalamaca esnasında kaza yapan Ordu'nun polise “Ağabey Ben yetimim, bırakın gideyim dediği öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 sokak üzerinde gece yarısı meydana geldi. Polis ekipleri Konyaaltı ilçesi varyantlarda durumundan şüphelendikleri Abdurrahman Ordu idaresindeki 38 HU 341 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan Ordu, otomobiliyle ters yöne girerek Konyaaltı Caddesi üzerinden aracıyla kaçmaya başladı. Trafik akışının tersi istikamette Konyaaltı Caddesi, 100. ıl Bulvarı, Şarampol ve Opera Kavşağı'nda kuralları ihlal ederek kaçan Ordu, polisi peşine taktı. Ordu, Konuksever Mahallesi 786 sokak üzerinde yine ters yönde giderken Ali Dalmızrak idaresindeki 07 GGB 85 plakalı hafif ticari otomobille kafa kafaya çarpışınca yakalandı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Ordu, kelepçelenerek gözaltına alındı.

“ALKOLLÜYDÜM O NEDENLE KAÇTIM

Alkol muayenesinden geçirilen Ordu'nun 138 promil alkollü olduğu belirlendi. Ordu'nun ifadesini alan bir polis memuruna, Ağabey ben yetimim, bırakın gideyim diyerek kendini affettirmeye çalıştığı öğrenildi. Polisten neden kaçtığı sorulan Ordu, Alkollüydüm o yüzden kaçtım. Pişmanım dedi.

Kazaya taraf olan diğer sürücü Ali Dalmızrak ise otomobilin bir anda ters yönden önüne çıktığını ve manevra yapmaya imkânının olmadığını söyledi.

Ordu'ya ait otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciyle otoparka kaldırılırken, sürücü ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Diğer sürücü Dalmızrak ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından aracıyla olay yerinden ayrıldı.