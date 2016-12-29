29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Alkollü sürücü Antalya
GÜNDEM

Alkollü sürücü polisten kaçtı, yakalanınca af diledi

Antalya'da alkollü bir genç aracıyla polislerden kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. Alkollü olduğunu ifade eden genç özür diledi

29 Aralık 2016 Perşembe, 05:16:56 Güncelleme: 05:19:00 DHA

ANTALYA'da uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri sürücü Abdurrahman Ordu (21) polisi peşine taktı. Kovalamaca esnasında kaza yapan Ordu'nun polise “Ağabey Ben yetimim, bırakın gideyim dediği öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 sokak üzerinde gece yarısı meydana geldi. Polis ekipleri Konyaaltı ilçesi varyantlarda durumundan şüphelendikleri Abdurrahman Ordu idaresindeki 38 HU 341 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan Ordu, otomobiliyle ters yöne girerek Konyaaltı Caddesi üzerinden aracıyla kaçmaya başladı. Trafik akışının tersi istikamette Konyaaltı Caddesi, 100. ıl Bulvarı, Şarampol ve Opera Kavşağı'nda kuralları ihlal ederek kaçan Ordu, polisi peşine taktı. Ordu, Konuksever Mahallesi 786 sokak üzerinde yine ters yönde giderken Ali Dalmızrak idaresindeki 07 GGB 85 plakalı hafif ticari otomobille kafa kafaya çarpışınca yakalandı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Ordu, kelepçelenerek gözaltına alındı.

“ALKOLLÜYDÜM O NEDENLE KAÇTIM

Alkol muayenesinden geçirilen Ordu'nun 138 promil alkollü olduğu belirlendi. Ordu'nun ifadesini alan bir polis memuruna, Ağabey ben yetimim, bırakın gideyim diyerek kendini affettirmeye çalıştığı öğrenildi. Polisten neden kaçtığı sorulan Ordu, Alkollüydüm o yüzden kaçtım. Pişmanım dedi.

Kazaya taraf olan diğer sürücü Ali Dalmızrak ise otomobilin bir anda ters yönden önüne çıktığını ve manevra yapmaya imkânının olmadığını söyledi.

Ordu'ya ait otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciyle otoparka kaldırılırken, sürücü ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Diğer sürücü Dalmızrak ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından aracıyla olay yerinden ayrıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Antalya'da hayvanları soğuğa karşı böyle koruyorlar
GÜNDEM

Soğuğa karşı böyle korunuyorlar
Beton mikseri yine can aldı
GÜNDEM

Babasının elini bırakıp ölüme koştu
Antalya'da kaçak kazı alanında 20 ton külçe altın bulunduğu iddiası
GÜNDEM

Antalya'nın Kemer ilçesi için flaş altın iddiası!
Antalya'da askere ateş açıldı: 1 asker yaralı
GÜNDEM

Antalya'da askere ateş açıldı
Antalya'da imamın üzerinden esrar çıktı
GÜNDEM

İmamın üzerinden öyle bir şey çıktı ki...
Antalya'da balık avı ölümle bitti
GÜNDEM

Balık avlarken bot delindi: 1 ölü
Kosova Cumhurbaşkanı Taçi: Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir
GÜNDEM

"TÜRKİYE'DE TERÖRİST KİMSE, O KOSOVA İÇİN DE TERÖRİSTTİR"
Cumhurbaşkanına hakaret eden akademisyen görevden uzaklaştırıldı
GÜNDEM

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN AKADEMİSYEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye şu anda yönetilmiyor
GÜNDEM

"İNSANDA BİRAZ UTANMA, AHLAK OLUR"
Van'da eve el bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

VAN'DA EVE EL BOMBALI SALDIRI

İGDAŞ'tan önemli uyarı
GÜNDEM

İGDAŞ'TAN ÖNEMLİ UYARI
İSKİ'den su kesintisi açıklaması
GÜNDEM

İSTANBULLULAR DİKKAT! SU KESİNTİSİ İÇİN AÇIKLAMA