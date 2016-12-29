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İDO BUDO dış hat seferleri
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İDO ve BUDO'nun bazı dış hat seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına fırtına engeli. İDO ve BODU'nun dış hat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 06:25:21 Güncelleme: 13:55:57 HABERTURK.COM

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

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İptal edilen seferler şöyle:

BUDO'NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

İDONUN İPTAL ETTİĞİ DIŞ HAT SEFERLERİ

18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

YENİ İPTALLER GELDİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı dış hat seferlerini daha iptal etti. İDO'dan yapılan açıklamaya göre;

09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
10.30 Yalova-Tuzla-Kartal,
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
12.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa,
13.00 Kartal-Tuzla-Yalova,
14.30 Yalova-Tuzla-Kartal,
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,
14.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa,
15.00 Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu,
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü ile
18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ve Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor. İDO, sabah saatlerinde de bazı seferlerin iptal edildiğini duyurmuştu.

BUDO'DA DA YENİ İPTAL

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

 

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