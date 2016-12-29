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Parsadan, "Babam Selçuk Parsadan yaşarken çok muhteşem bir hayatım oldu. Babamla gurur duyuyorum. Babamı kaybettikten sonra böyle bir ortamdayım ama ben her yerde mutluyum. Param olmuş olmamış önemli değil. Buradaki yaşlılara, engellilere yardımcı oluyorum. Kaderin cilvesi. İleride, kitap yazmayı düşünüyorum. Kitapta, babamı, kendimi ve uyuşturucuyu, sokaklarda yaşananları anlatacağım. Geçmişte uyuşturucu kullandım ama bıraktım. Hayat bana insanların acımasız olduğunu öğretti." diye konuştu.