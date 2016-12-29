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İstanbul'da evsizlere kış hizmeti

29 Aralık 2016 Perşembe, 08:38:48 AA

485 evsiz vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesince Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor

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    Kış şartlarının ağırlaşmasıyla sokakta yaşayan 485 evsiz vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesince Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir edilerek, barınma, yiyecek, giyecek, sağlık ve temizlik ihtiyaçları karşılanıyor.

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    Tesisi gazetecilerle gezen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, ihbarlarla tespit ettikleri, kışın dışarıda kalan 18 yaş altında olan evsiz vatandaşları alıp yurtlara yerleştirdiklerini, erkeklerin Zeytinburnu Spor Kompleksinde, kadınların ise Kayışdağı Darülaceze Merkezinde ağırlandığını anlattı.

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    Belediyenin kış sezonunda toplam bin 306 kişiyi misafir ederek ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Baraçlı, Zeytinburnu Spor Kompleksinde şu anda kalan 485 kişinin 3 öğün yemek ve kişisel bakım hizmetlerinin karşılandığını belirterek, "Evsizlere kayıtlarını alındıktan sonra, sağlık, barınma, yatak, temizlik, berber, banyo, sıcak yemek, kılık kıyafet ve acil müdahale hizmetleri veriyoruz." diye konuştu.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 10 saat önce
    allah kimseyi düşürmesin
  • Misafir 11 saat önce
    Bu İNSANLAR için Çadır kent yapılmalı ve sonra hepsine bir iş verilmeli hapishaneden iş yapanlar gibi bu insanlar kazandıklarıylada hayatlarını kazanmalı ve bu şekilde yaşamalılar, hapishanedikiler bedavadan yiolar hemde yaptıklarıda var bu adamlara bakılmalı
  • Misafir 12 saat önce
    öncelikle allah razı olsun sahip çıkanlardan fakat bu kalıcı bir çözüm değil önemli olan bu insanların temelli olarak bir yuva edinmeleri ve evsiz olmaktan 4 mevsim kurtulmalarını sağlamak ve yeni evsiz insanların türememesini sağlamak...
  • Misafir 13 saat önce
    Allah razı olsun bu insanları bu soğuktan koruyup yardımcı olanlardan,bu soğukta dışarıda canlı yaşayamaz
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