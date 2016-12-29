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istanbul, vinç, beylikdüzü, trafik
GÜNDEM

İstanbul'da şiddetli rüzgar vinç devirdi! Yol trafiğe kapatıldı

E-5 Otoyolu Büyükçekmece Mevkii'nde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 09:26:16 Güncelleme: 12:40:50 AA

Büyükçekmece'de yol çalışmasında kullanılan vinç, D-100 karayoluna devrildi. Saat 08:30'da trafiğin yoğun olduğu bir anda gerçekleşen olayda büyük bir mucize yaşandı.

İSTANBUL'DA YOL DURUMU

Fırtınanın etkisiyle vinç, beton pompalası taşıyan kamyonun üzerine devrildi. Yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki vinci adeta havada tutan kamyon sayesinde etraftaki küçük araçlar ezilmekten kurtuldu. Bu sayede yaralanan da olmadı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Akgün de yaşanan mucizeye vurgu yaparak, "Kamyon büyük bir faciayı önledi" dedi.

İKİSİ DE AYNI İNŞAATTAN

Beton pompalama kamyonunun da devrilen vincin kullandığı Büyükçekmece D-100 Karayolu Kuzey Güney Yanyol Yapımı ve Köprülerin Yenileme İnşaatı'na geldiği öğrenildi. Kamyonun şoförü Metin Gür, olayın nasıl olduğunu anlayamadığını söyleyerek, " Birden bir kütürdü geldi. Araba birden durdu" dedi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Olay nedeniyle trafik Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde uzun süre kapalı kaldı. Araçlar kontak kapattı. Vinç yolu boylu boyunca kapattığı ve rüzgarla birlikte tehlike arz etmeye devam ettiği için vatandaşların yaya olarak da geçişine izin verilmedi. Polis araçlarından anonslar yapıldı. İkiye bölünen vinç yine olay yerine getirilen seyyar vinçlerle yaklaşık 2 saati bulan çalışmanın ardından kaldırılabildi. Vincin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

 

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 46 saniye önce
    yaklaşık 3 saate güzelceden beylikdüzüne geçtim
  • Misafir 2 saat önce
    çok büyük geçmiş olsun, ucuz atlatılmış, istanbulun bir ucundan diğer ucuna e-5 ten devam edin bir sürü vincin bomunun yolun üzerine show yaparmışcasına uzatılıp paydoy edildiğini göreceksiniz, inşallah bir yetkilinin dikkatini çekecekte gerekli yaptırımları uygulatacaklar yoksa sonuç böyle olabilir
  • Misafir 2 saat önce
    Bu yol 2 senedir tadilatta, kim bilir ne zaman bitecek!!!!!
  • Misafir 2 saat önce
    Allah cümlemizi korusun. Büyük geçmiş olsun.
  • Misafir 3 saat önce
    aman ölüm olmasında
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