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kadıköy, zarf
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Kadıköy'de 'kokulu zarf' alarmı

Zarfla gönderilen boya katkı maddesi, şarbon paniğine neden oldu

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:13:04 Güncelleme: 16:17:31 AA

İstanbul Kadıköy'de bir firmaya kargoyla yurt dışından gönderilen zarf, "şarbonlu" olabileceği şüphesiyle paniğe neden oldu.

Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak'ta bir iş merkezinde faaliyet gösteren medikal firmasına, İrlanda'dan kargoyla içinde fatura olduğu belirtilen zarf geldi.

Zarfı teslim alan firma yetkilisi, kötü kokular duyması üzerine durumu çalışma arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşları da aynı kokuyu alınca durumun bildirilmesi üzerine iş yerine polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNE AFAD EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Polisler yaptıkları incelemede, zarf içinde herhangi bir toz bulamadı. Zarfı detaylı incelemesi için olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD ekipleri de herhangi bulguya rastlamadı.

YETKİLİLER: BOYA HAM MADDESİNİN KOKUSU ZARFA GEÇMİŞ OLABİLİR

Temasa geçilen kargo firması yetkililerinin, başka bir firmaya gönderilen boya ham maddesinin kokusunun zarfa geçmiş olabileceği belirttiği öğrenildi.

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