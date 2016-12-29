Eğitime kar tatili ilan edilen şehirler / 30 Aralık 2016

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"Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla İlçeleri'nde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 30 Aralık 2016 cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayı