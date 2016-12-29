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Eğitime kar tatili ilan edilen şehirler / 30 Aralık 2016

29 Aralık 2016 Perşembe, 20:03:25

Türkiye'nin bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi. İşte 30 Aralık'ta okullara kar tatili ilan edilen şehirler

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    ESKİŞEHİR

    Eskişehir'de, yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

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    Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki günden itibaren kentte etkili olan kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 30 Aralık Cuma eğitime ara verildiği belirtildi.

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    Açıklamada ayrıca, kent genelinde kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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