Eğitime kar tatili ilan edilen şehirler / 30 Aralık 2016
29 Aralık 2016 Perşembe, 20:03:25 | Güncelleme: 20:47:03
Türkiye'nin bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi. İşte 30 Aralık'ta okullara kar tatili ilan edilen şehirler
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ESKİŞEHİR
Eskişehir'de, yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
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Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki günden itibaren kentte etkili olan kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 30 Aralık Cuma eğitime ara verildiği belirtildi.
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Açıklamada ayrıca, kent genelinde kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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MANİSA
Manisa'nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.
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Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrenciler ile Encekler Mahallesi İlk ve Ortaokulu öğrencileri için 1 gün tatil edildiği belirtildi.
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Ayrıca ilçe merkezinde bulunan ve diğer mahallede bulunan okullar eğitimlere devam edileceği belirtildi.
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BURDUR
Burdur'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
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Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla ve Çavdır ilçelerinin tamamında, Gölhisar ilçesinde ise İbecik, Elmalıyurt ile Yeşildere köylerinde taşımalı eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildi.
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SAKARYA
Sakarya'da taşımalı sistemle eğitime bir gün kar tatili arası verildi.
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Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Sakarya Valiliği, tedbir amaçlı il genelinde taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Öte yandan 30 Aralık Cuma günü Geyve ve Taraklı ilçesinde tüm okullar kar yağışından dolayı tatil edildi.
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ÇANKIRI
Çankırı'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Çankırı Valiliği, yaptığı açıklamada etkili olan kar yağışının ulaşımı zorlaştırdığını ifade ederek, öğrencilerin okullara ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.
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Dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği hatırlatılan açıklamada, kent genelindeki ilkokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği açıklandı.
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UŞAK
Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Taşıma Merkezi Okullarda" eğitime bir gün ara verildi.
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Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; "Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir" denildi.
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BİLECİK
Bilecik'in Bozüyük ilçesi genelinde ilk ve orta dereceli okullardaki eğitim verilen bir günlük kar tatili uzadı.
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Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede okullar 30 Kasım 2016 Cuma günü de tatil edildi. İlçede 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan son değerlendirmeler sonrasında yarınki meteorolojik veriler de değerlendirilerek Vali Süleyman Elban ile görüşen Kaymakam Hasan Yaman, ilçe genelindeki tüm okulların Pazartesi gününe kadar tatil edildiği açıklandı.
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ÇANAKKALE
Çanakkale'nin 3 ilçesindeki okullar için kar yağışı sonrası bugün alınan tatil kararı, 30 Aralık cuma gününe uzatıldı.
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Çanakkale'nin ilçelerinde kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşulları, etkisini sürdürdü. Karayolu ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kür küreme ve tuzlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde okullar için alınan tatil kararı, 30 Aralık cuma gününe uzatıldı.
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İlk ve orta dereceli okullar, edildi. Beyaz örtü, yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen bazı vatandaşlar için eğlence oldu. Kent merkezide kar yağışı olmadığı için 10 kilometre mesafedeki Çanakkale Çan yoluna araçlarıyla gelen vatandaşlar, çevresindeki arazilerde kardan adam yaptı kartopu oynadı. Kar yağışının cumartesi gününe değin sürmesinin beklendiği belirtildi.
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MERSİN
Mersin Valiliği, hava koşulları nedeniyle okullar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ile engelli personel için yarın da tatil kararı alındığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:
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"Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla İlçeleri'nde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 30 Aralık 2016 cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayı
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ANKARA
Ankara Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil ediliği bildirildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, yaptığı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Ankara'da yarın eğitime ara verildiğini ifade etti.
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Ankara Valisi Ercan Topaca, yaptığı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Ankara'da yarın eğitime ara verildiğini ifade etti.
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Okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir karar verilmemişken, akşam saatlerinde sosyal medyada valiliğin logosu kullanılarak Ankara'da okulların tatil edildiğine dair gerçek dışı paylaşım yapıldığını ve bunun hızla yayıldığını belirten Topaca, bazı yayın organlarının da bu konuda teyit almadan "son dakika" haberler geçtiğini, bu durumun ise vatandaşlarda beklentiye yol açtığını söyledi.
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Ankara Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı sürece gerçek dışı paylaşımlara ve asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Topaca, kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin yanı sıra teyit edilmemiş haberlerin kamuoyunda, okulların tatil edilmesine ilişkin yarattığı büyük beklenti nedeniyle tatil kararı aldıklarını kaydetti. Topaca, Ankara Valiliğinin web sitesinin hacklendiği iddialarının ise doğru olmadığını sözlerine ekledi.
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KONYA
Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Karatay ve Meram ile birlikte 12 ilçede ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
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Konya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Karatay ve Meram ile Akşehir, Seydişehir, Tuzlukçu, Doğanhisar, Taşkent, Yunak, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Kadınhanı, Hadim, Sarayönü ve Derbent İlçerin'de, ilk ve orta dereceli okullar ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildiğini açıkladı. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayıldığı belirtildi.
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KÜTAHYA
Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (Cuma) tatil edildi.
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Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.
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AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın (30 Aralık) tatil edildiği bildirildi. Konu ile ilgili Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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"İlçemiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle köy ve beldelerimizden ilçemize ulaşımda ve ilçe merkezimiz ara cadde ve sokaklarında yaşanabilecek olumsuzluklar dikkate alınarak tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime 1 gün (30 Aralık 2016 Cuma günü) ara verilmiştir."
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NEVŞEHİR
Nevşehir'de gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim yapılmayacak. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, gece başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim öğretime ara verildi.
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İl genelindeki kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararlaştırıldı.
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Öte yandan, oluşabilecek rüzgar ve fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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BOLU
Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkisini sürüdüren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı belirtildi.
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Açıklamada, değerlendirmeler sonucunda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla kent merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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KOCAELİ
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.
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Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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ISPARTA
Isparta'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
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AA muhabirinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Isparta'nın Eğirdir, Yalvaç, Keçiborlu, Senirkent, Gelendost, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.
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DENİZLİ
Denizli'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Pamukkale İlçesi'nde taşımalı sistemle eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.
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Denizli'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pamukkale İlçesi'nde taşımalı sistemle okula giden öğrenciler için okullar tatil edildi.
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Ayrıca kar yağışı devam eden Babadağ, Güney, Serinhisar, Çameli ve Acıpayam ilçelerinde de ilk orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.
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BALIKESİR
Balıkesir kent merkezi ile 9 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
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Balıkesir Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Susurluk ilçelerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü, bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
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Valilik açıklamasında aynı tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.