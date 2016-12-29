29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Elektrik kesintisi
GÜNDEM

Enerji Bakanlığından elektrik kesintisi açıklaması

Enerji Bakanlığı İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bir açıklama yaptı

29 Aralık 2016 Perşembe, 22:30:34 Güncelleme: 22:47:59 AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, hava şartları nedeniyle iletim hatlarında meydana gelen arızaların giderildiği ve saat 21.50 itibarıyla İstanbul'un tamamına elektrik verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen yedi farklı enerji iletim hattının tamamında, Sakarya Bölgesi'nde kopmalar yaşandığı ve kesinti meydana geldiği ifade edildi.

Anadolu’dan gelen enerji hatlarındaki kesinti sebebiyle İstanbul’a, Çanakkale Boğazı deniz altında geçen iletim hattı ve Trakya enerji iletim hattından elektrik sağlandığı belirtilen açıklamada, kopmanın meydana geldiği bölgelerdeki aşırı yoğun kar yağışı ve sisin, çalışmaları olumsuz etkilediği aktarıldı.

Açıklamada, "Kesintiden, konutlardaki vatandaşlarımızın en az derecede etkilenmesini sağlamak için, demir çelik fabrikalarına, çimento fabrikalarına ve organize sanayi bölgelerine enerji verilmememektedir. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde 21.50 itibarıyla İstanbul'un tamamına elektrik verilmiştir." denildi.

Olumsuz hava koşullarının neden olduğu kopmaların tamiratı ve arızaların tamamen giderilmesi için hava şartlarının el verdiği ölçüde yoğun çaba harcandığı ifade edilen açıklamada, gece boyu ve yarın tüm ekiplerin, hatların tamiri ve arızaların giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İSKİ'den su kesintisi açıklaması
GÜNDEM

İstanbullular dikkat! Su kesintisi için açıklama
Yılbaşına İstanbul'da girecekler dikkat!
GÜNDEM

Yılbaşına İstanbul'da girecekler dikkat!
Davutpaşa'da doğalgaz patlaması
GÜNDEM

Davutpaşa'da doğalgaz patlaması
İstanbul'da 13 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

Hava şartları elektrikleri de kesti! Tam 13 ilçede
İstanbul'da balıkçı teknesi battı
GÜNDEM

İstanbul'da tekne faciası
İstanbul trafiğinde son durum
GÜNDEM

İstanbul trafiğinde son durum
Cumhurbaşkanına hakaret eden akademisyen görevden uzaklaştırıldı
GÜNDEM

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN AKADEMİSYEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İGDAŞ'tan önemli uyarı
GÜNDEM

İGDAŞ'TAN ÖNEMLİ UYARI
İngiliz uçak gemisi tamamen parçalanacak
GÜNDEM

TAMAMEN PARÇALANACAK!
Kosova Cumhurbaşkanı Taçi: Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir
GÜNDEM

"TÜRKİYE'DE TERÖRİST KİMSE, O KOSOVA İÇİN DE TERÖRİSTTİR"
İSKİ'den su kesintisi açıklaması
GÜNDEM

İSTANBULLULAR DİKKAT! SU KESİNTİSİ İÇİN AÇIKLAMA
Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye şu anda yönetilmiyor
GÜNDEM

"İNSANDA BİRAZ UTANMA, AHLAK OLUR"