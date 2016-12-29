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Fırat Kalkanı Harekatı
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 9 asker Kilis'te

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yaralanan 9 Türk askeri, Kilis'te tedavi altına alındı

29 Aralık 2016 Perşembe, 23:30:58 Güncelleme: 23:32:20 DHA

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda yaralanan 9 Türk askeri, Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 128'inci gününde Suriye'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 9 asker yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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