Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 9 asker Kilis'te

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda yaralanan 9 Türk askeri, Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı.



Fırat Kalkanı Harekatı'nın 128'inci gününde Suriye'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 9 asker yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.



Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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