30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YÖK
GÜNDEM

‘Lokomotif’ten sonra sıra araştırma üniversitelerinde

YÖK, 5 lokomotif üniversitenin ardından 5 tane de araştırma üniversitesi seçmeye hazırlanıyor. Bu üniversiteler özel olarak desteklenecek. Köklü üniversite olmak, araştırma üniversitesi olarak seçilmek için avantaj olmayacak

30 Aralık 2016 Cuma, 02:55:55 Güncelleme: 06:10:33

Geçtiğimiz ekim ayında bulundukları bölgelerin kalkınmasında “lokomotif” görevi yapmak üzere 5 tane üniversite seçilmişti. Bu kez ise YÖK, araştırma üniversitelerini seçmeye hazırlanıyor. Seçilecek araştırma üniversiteleri özel olarak desteklenecek.

LOKOMOTİF ÜNİVERSİTE

2006 yılında kurulan 40 üniversite arasından 5’i lokomotif üniversite olarak seçilmişti. Bu üniversiteleri de geçtiğimiz 18 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2016-2017 akademik yılı açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Düzce Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi bu yılın lokomotif üniversiteleri oldu. Bu üniversiteler bölgesel kalkınma odaklı olarak belirlenen misyonlara göre bulundukları bölgelerin kalkınması için projeler üretecek. Mesela Düzce Üniversitesi sağlık ve çevre alanında çalışırken, Uşak Üniversitesi tekstil, dericilik, seramik alanında projeler üretecek. Bu üniversiteler özel olarak teşvik alıp desteklenecek.

NASIL SEÇİLECEK?

Akademik yıl açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan lokomotif üniversiteler gibi araştırma üniversitelerinin de seçilmesi gerektiğini söylemişti. İşte YÖK şimdi bu araştırma üniversitelerini seçmek için çalışmalara başladı. YÖK araştırma üniversiteleri için ilan verecek. Kendilerini “araştırma üniversitesi” olarak görenler de bu ilana başvuracak. YÖK bunun için 100’e yakın kriter belirledi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç araştırma üniversitesi için başvuranların “çıktı odaklı” olarak bu parametrelere göre değerlendirileceğini söylüyor. Seçilecek 5 üniversite “özel” desteklenecek. YÖK’e göre köklü üniversite olmak avantaj sağlayamayacak, üniversitenin geçmişine değil, ne ürettiğine bakılacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
YÖK Başkanı Saraç: "Açıköğretim fakültelerinde kalite artacak"
GÜNDEM

"Açıköğretim fakültelerinde kalite artacak"
Üniversite öğrenci disiplin yönetmeliği değişti
GÜNDEM

Üniversiteliye 'huzur bozma' cezası
YÖK doktora burs başvuru takvimi açıklandı
GÜNDEM

YÖK doktora burs başvuru takvimi açıklandı
YÖK Başkanı Yekta Saraç yeni rektör atama sistemini yorumladı
GÜNDEM

İşte yeni rektör atama sistemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ve YÖK üyeliği ataması
GÜNDEM

Erdoğan'dan rektör ve YÖK üyeliği ataması
Öğretmenlik tercihleri ile ilgili radikal karar
GÜNDEM

Öğretmenlik tercihleri ile ilgili radikal karar
AYM'de FETÖ soruşturması sonuçlandı
GÜNDEM

AYM'DE FETÖ SORUŞTURMASI SONUÇLANDI
Vladimir Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
GÜNDEM

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A YENİ YIL MESAJI
Suriye sınırında 1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
GÜNDEM

SURİYE SINIRINDAN GEÇERKEN YAKALANDI!
Başbakan Yıldırım, Ankapark'ta incelemelerde bulundu
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN ANKAPARK'A ZİYARET
Samsun'un azılı hırsızı yakayı ele verdi
GÜNDEM

SAMSUN'UN BELALISI YAKAYI ELE VERDİ
Yemen'den 160 hasta tedavi için Türkiye'ye geldi
GÜNDEM

160 YEMENLİ TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'DE