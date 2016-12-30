‘Lokomotif’ten sonra sıra araştırma üniversitelerinde

Geçtiğimiz ekim ayında bulundukları bölgelerin kalkınmasında “lokomotif” görevi yapmak üzere 5 tane üniversite seçilmişti. Bu kez ise YÖK, araştırma üniversitelerini seçmeye hazırlanıyor. Seçilecek araştırma üniversiteleri özel olarak desteklenecek.

LOKOMOTİF ÜNİVERSİTE

2006 yılında kurulan 40 üniversite arasından 5’i lokomotif üniversite olarak seçilmişti. Bu üniversiteleri de geçtiğimiz 18 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2016-2017 akademik yılı açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Düzce Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi bu yılın lokomotif üniversiteleri oldu. Bu üniversiteler bölgesel kalkınma odaklı olarak belirlenen misyonlara göre bulundukları bölgelerin kalkınması için projeler üretecek. Mesela Düzce Üniversitesi sağlık ve çevre alanında çalışırken, Uşak Üniversitesi tekstil, dericilik, seramik alanında projeler üretecek. Bu üniversiteler özel olarak teşvik alıp desteklenecek.

NASIL SEÇİLECEK?

Akademik yıl açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan lokomotif üniversiteler gibi araştırma üniversitelerinin de seçilmesi gerektiğini söylemişti. İşte YÖK şimdi bu araştırma üniversitelerini seçmek için çalışmalara başladı. YÖK araştırma üniversiteleri için ilan verecek. Kendilerini “araştırma üniversitesi” olarak görenler de bu ilana başvuracak. YÖK bunun için 100’e yakın kriter belirledi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç araştırma üniversitesi için başvuranların “çıktı odaklı” olarak bu parametrelere göre değerlendirileceğini söylüyor. Seçilecek 5 üniversite “özel” desteklenecek. YÖK’e göre köklü üniversite olmak avantaj sağlayamayacak, üniversitenin geçmişine değil, ne ürettiğine bakılacak.