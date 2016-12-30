TSK Fırat Kalkanı bilançosunu açıkladı

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1294 DEAŞ'lı, 306 PKK/PYD'li terörist öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne DEAŞ mensubu bin 294, PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

30 Aralık 2016 Cuma, 10:49:38 Güncelleme: 11:38:06 DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekâtının başlangıcından bugüne kadar bin 171'i ölü, 117'si yaralı ve 6'sı yakalanmak üzere toplam DEAŞ mensubu bin 294 terörist; 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 terörist etkisiz hale getirildiğini, Türk Hava Kuvvetleri tarafından 883 hedefe 965 bomba atıldığını, ayrıca tespit edilen 2 bin 392 el yapımı patlayıcının ve 42 mayının imha edildiğini açıkladı.

TSK, Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında, 22-29 Aralık tarihinde Diyarbakır, Lice ve Bitlis, Tatvan bölgelerinde orta çaplı operasyonların icra edildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında, 23 teröristin etkisiz hale getirildiği, 22 adet el yapımı patlayıcı, 14 adet piyade tüfeği, 7 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet makineli tüfek, 140 kg. amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildiği belirtildi. Şırnak/Uludere bölgesinde 1 mağara, Siirt/Eruh bölgesinde 2 mağara, Mardin/Mazıdağı Konur Mahallesi bölgesinde 1 sığınak, Batman,Sason Kelhasan Köyü Yamaçlı Tepe bölgesinde 2 sığınak, Tunceli/Hozat Aşağışavaliler Mahallesi bölgesinde 1 sığınak olmak üzere toplam 7 adet sığınak ve mağara, çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel dokümanın bulunarak imha edildiği mağara ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yürütülen operasyonlar sayesinde terör örgütünün Diyarbakır, Lice, Bitlis,Tatvan, Şırnak,Uludere, Siirt,Eruh, Mardin,Mazıdağı ve Tunceli, Hozat bölgelerinde ağır zayiata uğratıldığını açıkladı.

"1860 KİLOMETREKARE'LİK ALAN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında: TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 225 meskûn mahal ve bin 860 kilometrekare'lik alan kontrol altına alınmıştır. 09 Aralık tarihinde başlayan El Bab Harekatı'nda batıdan ve kuzeyden şehrin hemen çevresinde yer alan mahallelerine ulaşılmıştır. El Bab'ın, ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edilmektedir. DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekât sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Fırat Kalkanı Harekâtının başlangıcından bugüne kadar bin 171'i ölü, 117'si yaralı ve 6'sı yakalanmak üzere toplam DEAŞ mensubu bin 294 terörist; 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından 883 hedefe 965 bomba atılmıştır. Ayrıca tespit edilen 2 bin 392 El Yapımı Patlayıcı ve 42 Mayın imha edilmiştir. Gelinen bu aşamada TSK; Fırat Kalkanı ve Musul Harekâtı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam etmekte, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürmektedir."

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 saat önce
    allah yardımcınız olsun güç kuvvet versin
  • Misafir 4 saat önce
    kaç asker şehit oldu peki
  • Misafir 5 saat önce
    bereket versin. cenabi allah artırsın. askerimizden alla razi olsun
  • Misafir 5 saat önce
    içim soğudu
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