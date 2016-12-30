30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
GÜNDEM

Vladimir Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl nedeniyle gönderdiği mesajında iki ülke ile ilgili "Aktif iş birliğinin sürdürüleceğinden eminim" değerlendirmesinde bulundu

30 Aralık 2016 Cuma, 21:49:28 Güncelleme: 21:51:12 AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl mesajında, Ankara ile Moskova'nın bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğine devam edeceğini belirtti.

Putin'in yabancı ülke liderlerine gönderdiği yeni yıl tebrik mesajları Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajında Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerindeki zor dönemin ardından, Türk-Rus iş birliğinin tüm alanlarda kademeli olarak normalleşmeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Putin, Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik verimli iş birliğine devam edeceğini vurgulayarak "Bölgesel ve uluslararası sorunları iki ülke halklarının yararına ve Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde çözmek için aktif iş birliğinin sürdürüleceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı
GÜNDEM

Erdoğan dünyanın etrafını tam 4 kez...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbadi ile görüştü
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbadi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BMGK'nın terör örgütü ilan ettiği gruplar ateşkesin dışında
GÜNDEM

"BM'nin terör örgütü ilan ettiği gruplar ateşkesin ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyon güçleri şuanda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar
GÜNDEM

Erdoğan'dan kritik El Bab açıklaması
Cumhuriyet çalışanının tutuklanma gerekçesi "hakaret"
GÜNDEM

Cumhuriyet çalışanının tutuklanma gerekçesi
Erdoğan: Milli mutabakat iklimine ihtiyacımız var
GÜNDEM

'Milli mutabakat iklimine ihtiyacımız var'
Samsun'un azılı hırsızı yakayı ele verdi
GÜNDEM

SAMSUN'UN BELALISI YAKAYI ELE VERDİ
Yemen'den 160 hasta tedavi için Türkiye'ye geldi
GÜNDEM

160 YEMENLİ TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'DE
Tarihi kitabı 4 milyon dolara satmaya çalıştılar
GÜNDEM

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA BÜYÜK DARBE
Vladimir Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
GÜNDEM

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A YENİ YIL MESAJI
Başbakan Yıldırım, Ankapark'ta incelemelerde bulundu
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN ANKAPARK'A ZİYARET
Suriye sınırında 1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
GÜNDEM

SURİYE SINIRINDAN GEÇERKEN YAKALANDI!