Mersin'deki sel bir aileyi yok etti

Mersin’de, önceki gün etkili olan kuvvetli yağışın oluşturduğu selin ardından caddelerdeki sular çekilirken, temizlik çalışmaları başladı. Metrekareye 155.8 kilogram yağmurun düştüğü, büyük kısmı sel sularına teslim olan kentte dün yağışın durup zaman zaman da güneşin çıkmasıyla hayat normale dönmeye başladı.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. Merkez Toroslar İlçesi’ndeki Yalınayak Deresi’nde önceki gün bulunan kimliği belirsiz kadın cesedi ile aynı derenin denizle birleştiği noktada bulunan erkek cesedinin Serkan Genç ile eşi Fatma Genç olduğu belirlendi.

Polis, Genç çiftinin içinde bulunduğu otomobilin Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki köprüden geçerken sürüklendiğini belirledi. Fatma Genç’in babası Ali Kızıl’ın, 3 yaşındaki torunu Miray ile komşuları Sultan Uncu’nun da otomobilde bulunduğunu söylemesi üzerine arama başlatıldı.

Kızının yeni açılacak Şehir Hastanesi’nde çalıştığını belirten Ali Kızıl, “Oraya gitmeleri gerekiyordu. Miray’ı da kreşe bırakacaklardı. 3 yaşındaki torunum ile komşu kadın da kayıp” dedi. Kültür Park’ta ise üniversiteli Soner Yılmaz’ın (21) sahilde sel suları önünde selfie çekerken denize düşüp kaybolduğu ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri gencin cesedinin bulunması için çalışma başlattı. Denizin aşırı dalgalı ve çamur nedeniyle bulanık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Anne Songül Yılmaz, “Ben nasıl gideyim eve? Oğlum burada suyun içinde üşüdü şimdi, üşüdü” diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da Mersin’de incelemelerde bulunarak kriz merkezindeki yetkililerden bilgi aldı.

BEYCAN ÜÇKARDEŞ/GAZETE HABERTÜRK