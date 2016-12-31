Pendik'te okuluna gitmek için yolun karşısındaki otobüs durağına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Sude Mete'ye otobüs çarptı. Sürücünün fark etmeyerek yoluna devam ettiği kazada lise öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti.



Kaza dün saat 08.00 sıralarında Sülüntepe mahallesi Mevlana caddesi Piri Reis otobüs durağı yakınında meydana geldi.



Taşlıbayır Türk Telekom Meslek Lisesi öğrencisi Sude Mete(14) evinden okula gitmek için otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Hava yeni yeni aydınlanıyordu. Otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sude'ye otobüs çarptı.



SÜRÜCÜ FARK ETMEDİ



Sude çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü, kazayı fark etmeyerek yoluna devam etti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaptığı kontrolde Sude Mete'nin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından öğrencinin cesedi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



"EVDEN HER ZAMANKİ GİBİ ÇIKTI, AMA GERİ GELMEDİ"



Kızını kaybeden acılı baba Erkan Mete kaza yerine gelerek yaşananlara isyan etti. Kızının otobüse binmek için kullandığı kartı gösteren baba gözyaşlarına boğuldu. Erkan Mete sorumlulara tepki gösterirken, "Kızım tam burada öldü. Kim suçlu kim değil bilmiyorum, polis kameraları incelesin baksın. Bu otobüs sürücüleri telefonla konuşuyorlar, sağına soluna bakmıyorlar.Burada hep kazalar oluyor. Ben 08.00 'de işe gitmek için evden çıktım. Sude benden sonra çıktı. Okula otobüsle gidiyor kartı da bende. Her zamanki evden çıktı, ama geri gelmedi. Morgdan ben aldım kızım" diye konuştu.



Sude'nin akrabası Şener Şahin de, "Çocuklarımız sabah 7'de okula gidiyor. Karanlık olan bir yer burası.Gördüğünüz gibi sokak lambaları çok uzak noktalarda. Çoğu yerde yanmıyor bu sokak lambaları. Çok üzücü, başka çocuklarımızın canı yanmasın" şeklinde konuştu.



DUVAĞIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Sude Mete'nin cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerin ardından Kartal Cemevine getirildi. Dua edilip helallik alındıktan sonra tabuta konulan duvağıyla cenaze namazı kılındı. Liseli Sude Mete, Şeyhli Mezarlığında toprağa verildi. Otobüs sürücüsünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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