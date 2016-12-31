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Çanakkale'de kız arkadaşından ayrılan adam intihara kalkıştı

Yaklaşık 1 saat geçmesine rağmen teşebbüsünden vazgeçmeyen İ.Y.'nin bir anlık dalgınlığını fırsat bilen bir polis memuru, yakalayıp, etkisiz hale getirdi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:37:06 Güncelleme: 16:38:33 DHA

Çanakkale'de 6 katlı bir inşaatın çatısına çıkan 30 yaşındaki İ.Y., aşağı atlayacağını söyleyerek intihara kalkıştı. Bir anlık dalgınlığını fırsat bilen polis, kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girdiği öğrenilen İ.Y.'yi yakalayarak çatıdan indirdi.

Bugün saat 12.30 sıralarında, Cevatpaşa Mahallesi Nazım Demircioğlu Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıkan İ.Y.'yi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çatıdaki kişinin, yanına yaklaşmaları halinde atlayacağını söylemesi üzerine, çevrede güvenlik önlemi alıp beklemeye başladı. Ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, bina önüne hava yastığı açtı. Hararetli bir şekilde telefonla konuştuğu görülen İ.Y., daha sonra görüşmesini sonlandırdı. Polisler, İ.Y.'yi aşağı inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat geçmesine rağmen teşebbüsünden vazgeçmeyen İ.Y.'nin bir anlık dalgınlığını fırsat bilen bir polis memuru, yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Çatıdan indirilen İ.Y., ambulansla, önce kontrol için hastaneye ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İ.Y.'nin kız arkadaşıyla ayrıldığı için bunalıma girdiğini öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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