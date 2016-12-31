Çankırı'da bir çocuk köpeklerin saldırısına uğradı

Çankırı'da sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü. Boğazı parçalanan küçük çocuk ameliyata alındı.

Olay, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde voleybol antrenmanından evine dönen G.K adlı 12 yaşındaki bir kız çocuğu köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırgan köpekler küçük kızı yere yıkarak boğazında yaklaşık 10 santim yırtık oluşturdular. Şans eseri olay yerinden geçen vatandaşlar G.K.'yı ölümden kurtardılar. G.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkeş Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

"HASTANEDE AMELİYATA ALINDI"

Çerkeş'te yapılan müdahalelerin ardından G. K., ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Çankırı Devlet Hastanesinde ameliyata alınan G.K.'nın boğazındaki yırtık cerrahi operasyonla dikildi. Hayati tehlikesi bulunmayan G.K.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.



Kızılcahamam ve çevre köylerden getirilip Işık Dağı'na bırakılan başıboş köpekler Çerkeş'i adeta istila etti. Çerkeş'te bir ay içerinde yaklaşık 10 kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.