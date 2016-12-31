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Ankara'da yılbaşı önlemleri başladı

Ankara'da alınan yılbaşı önlemleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

31 Aralık 2016 Cumartesi, 20:16:51 Güncelleme: 21:04:02 AA

Ankara'da yılbaşı önlemleri kapsamında bazı yollar kamyonlarla trafiğe kapatıldı. Ankara Valisi Ercan Topaca dün yaptığı basın açıklamasında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı (Kızılay), Tunalı Hilmi ve Bahçeli 7. Cadde'nin yılbaşı günü 18.00'den itibaren trafiğe kapatılacağını belirtmişti.

49 NOKTA KAMYONLA TRAFİĞE KAPATILACAK

Alınan önlemler kapsamında başkente birçok nokta da atlı polislerin görev alacağı öğrenilirken, herhangi bir şekilde araçla saldırı olmasın diye 49 tane kamyon türü araçlarla 49 nokta trafiğe kapatılacak. 80 civarında alkollü içki servisinin de yapıldığı eğlence mekanlarının da girişi kontrollü olacak.

5 BİN 808 PERSONEL GÖREVLİ

Gıda denetimlerinin yanısıra kentin birçok yerinde asayiş uygulaması olacak. Yılbaşı gününün olaysız geçmesi için bin 190'u jandarma olmak üzere toplamda 5 bin 808 personel görev yapacak.

KAPATILACAK GÜZERGÂHLAR ŞU ŞEKİLDE

Vali Ercan Topaca'nın verdiği bilgilere göre kapatılacak güzergahlar şöyle:

Çankaya'dan Kızılay yönü Meşrutiyet Caddesi'nin sağa dönüşünden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Araçlar Meşrutiyet'e yönlendirilecek.

Ulus'tan Kızılay istikameti Zafer Çarşısı ve Ordu Evi'nin önünden iki yönlü trafiğe kesilecek. Araçlar Necatibey'e yönlendirilecek.

Kolej'den Kızılay'a doğru araçlar Kolej Kavşağı'ndan Ulus istikametine yönlendirilecek. Kolej'den itibaren Kızılay'a doğru trafik akışı olmayacak.

Maltepe istikametinden Kızılay'a doğru Gazi Mustafa Kemal Bulvarı İzmir Caddesi kavşağından araç trafiğine kapatılacak. Sağ tarafa Kumrular Sokak'a dönüş olacak.

Bahçelievler 7. Cadde Milli Kütüphane'nin oradan araç trafiğine kapatılacak. Cadde'nin sonuna kadar ki bölüm yan yollar da dahil araç trafiğine kapalı olacak.

Çankaya'dan Tunalı Hilmi Caddesi'ne giriş Kuğulu Kavşağı'ndan kapatılacak Esat Caddesi'ne kadar olan bölüm yan yollar da dahil olmak üzere trafiğe kapalı olacak.

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