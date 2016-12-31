GÜNDEM
Başbakan Binali Yıldırım'dan mehmetçiğe moral ziyareti
31 Aralık 2016 Cumartesi, 21:41:03 | Güncelleme: 21:48:18
Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezi'ndeki askerleri ziyaret etti
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Başbakan Binali Yıldırım, ziyarette askerlerle karavana yedi. Ziyarette, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da yer aldı. Başbakan Yıldırım, yemeğin ardından askerlere seslendi.
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Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'teki temaslarının ardından Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki asker dağıtım merkezine geldi.
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2016 yılının son gününde askerlere moral ziyareti gerçekleştiren Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet askerlerle sohbet etti.
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Askerlerle akşam yemeğinde bir araya gelen Yıldırımkaravanadan yemek yedi.
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2016 yılının son gününde askerlere moral ziyareti gerçekleştiren Yıldırım ve beraberindeki heyet askerlerle sohbet etti. Başbakan Binali Yıldırım askerlerin sileleri ile telefonda görüştü.
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Yıldırım, Kilis Devlet Hastanesinde, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'a yönelik operasyonda yaralanan askerleri ziyaret etti.
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Askerlere ve yakınlarına çiçek veren, geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldırım, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
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