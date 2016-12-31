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Başbakan Binali Yıldırım'dan mehmetçiğe moral ziyareti

31 Aralık 2016 Cumartesi, 21:41:03

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezi'ndeki askerleri ziyaret etti

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    Başbakan Binali Yıldırım, ziyarette askerlerle karavana yedi. Ziyarette, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da yer aldı. Başbakan Yıldırım, yemeğin ardından askerlere seslendi.

     

     

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    Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'teki temaslarının ardından Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki asker dağıtım merkezine geldi.

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    2016 yılının son gününde askerlere moral ziyareti gerçekleştiren Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet askerlerle sohbet etti.

     

     

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