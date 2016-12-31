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İsmail Kahraman Faruk Çelik Naci Ağbal Ahmet Arslan Ziyaret
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Bakanlarda İsmail Kahraman'a ziyaret

Tarım Bakanı Faruk Çelik, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven hastanede ziyaret etti

31 Aralık 2016 Cumartesi, 22:39:04 Güncelleme: 22:42:15 AA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakan Çelik, Güven Hastanesi'nde tedavi altında bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaretinde, sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Çelik, "İsmail ağabeyimiz, milletimizin gönlünde taht kurmuş olan değerli bir büyüğümüz, Meclis başkanımız, uzun yıllardır tanıdığımız bir büyüğümüz. Son dönemlerdeki ani rahatsızlığı hepimizi endişelendirmişti, önemli bir operasyon geçirdi. Operasyonun başarılı geçtiğini hekim arkadaşlar ifade ettiler. Bir nekahat dönemidir birkaç gün ona, bu duruma saygı göstermemiz gerekiyor, inşallah birkaç gün sonra normal herkesin görüşebileceği bir noktaya geleceğini ifade ediyorlar. Tekrar geçmiş olsun, Allah'tan acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında doktorundan bilgi alan ve hastanede yaklaşık bir saat kalan Çelik, Kahraman'ın yakınlarıyla da görüştü.

"HERHANGİ BİR SIKINTI OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Güven Hastanesindeki ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumunu değerlendirdi.

Bakan Arslan, "Değerli Meclis Başkanımızı, İsmail ağabeyimizi ziyaret edip bilgi aldık, çok geçmiş olsun, Rabb'im şifa versin inşallah. Ameliyatına giren doktorlardan biri de arkadaşım olması hasebiyle 2 gündür zaten bilgi sahibiydim, ameliyat çok başarılı geçmiş. Yine doktor arkadaşlar, dünden bugüne de 1,5 günlük bir sürenin geçtiğini, takip ettiklerini, herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler, bir sıkıntı olmaz inşallah. Dolayısıyla ameliyatın başarılı geçmiş olması, İsmail ağabeyimizin çok daha sağlıklı hale gelmiş olması bizi memnun eden tarafı ama Rabb'imden yine de bütün hastalarımız için sadece İsmail ağabey değil, acil şifa, sağlık ve afiyet diliyoruz. İnşallah değerli Meclis Başkanımıza da geçmiş olsun mesajımızı tekrar sizin aracınızla da iletmiş olalım." şeklinde konuştu.

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