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İstanbul Reina
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Görgü tanıkları Reina'daki saldırıyı anlattı

İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen saldırıda içeride bulunan Sinem Uyanık isimli vatandaş ve futbolcu Sefa Boydaş dehşet anlarını anlattı

01 Ocak 2017 Pazar, 05:57:55 Güncelleme: 12:04:35

Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısında içeride bulunan görgü tanığı Sinem Uyanık ve futbolcu Sefa Boydaş saldırı anını anlattı. 

"EŞİM KORKMA DEDİ, ÜZERİME ATLADI"

Sinem Uyanık isimli görgü tanığı, saldırı anını şu sözlerle anlattı; “Oradaydık. Eğleniyorduk. Yılbaşı gecesi arkam dönüktü birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana sakın korkma dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım. Ayıldım. Eşim kanlar içinde. İnsanlar kanlar içindeydi. Sonra ambulans ve polisi aradık. Polisi aradım “sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz” dedi. Hiç kıpırdamadık. Sonra özel harekat girdi içeriye. Cam kırıkları vardı, insanalar üzerimize basarak geçtiler. Polis geldi yere yatın teslim olun elinizi başınızın üzerine koyun dedi. Özel harekat polisi yavaşça yerden ilerleyin dedi. üst kata çıktık"

Görgü tanığı Sinem Uyanık

"KIZ ARKADAŞIM BAYILDI, SIRTIMA ALIP KOŞTUM"

BBC Türkçe'ye konuşan ve saldırı sırasında Reina'da bulunan futbolcu Sefa Boydaş saldırı anında yaşadıklarını, "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu olduğu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum" diyerek anlattı. "Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı" diyen Boydaş, henüz bugün bu tür ihtimali konuştuklarını ama Reina gibi bir yerde bu tür bu olayın olacağını akıllarına getirmediklerini söyledi. Boydaş ayrıca "Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı" dedi.

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