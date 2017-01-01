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Reina'nın önündeki ticari taksi
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Reina'nın önündeki ticari taksi inceleniyor

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'daki terör saldırısını düzenleyen saldırgan ya da saldırganların geldiği iddia edilen taksi polisler tarafından incelenmek üzere polis merkezine götürüldü

01 Ocak 2017 Pazar, 06:52:15 Güncelleme: 09:27:46 DHA

Reina'da gerçekleştirilen terör saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ambulanslarla İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülmeye devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ise gece kulübündeki delil çalışmaları sürüyor. Öte yandan saldırının gerçekleştiği gece kulübü önünde bulunan bir ticari taksi ise çekici aracına yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bu taksi ile eğlence mekana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    bunlar musluman deiler
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