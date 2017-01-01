GÜNDEM
Bodrum'da bir anda yer yarıldı, 4 metrelik çukur açıldı!
01 Ocak 2017 Pazar, 15:18:51 | Güncelleme: 15:26:40
İHA
Bodrum'da adeta bir bomba gibi patlayan su borusu hattı, asfaltın yerinden sökülmesine neden oldu. Asfaltta 4 metrelik çukur oluştu
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Bodrum'da su borusu hattının bomba gibi patlaması sonucu asfalt yerinden söküldü, 4 metrelik çukur açıldı.
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Ortakent Mahallesi Seyirtepesi mevkiinde bulunan içme su boru hattında patlama meydana geldi.
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Ana su hattının patlamasıyla birlikte asfalt yerinden söküldü, kaldırım taşları yola fırladı.
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Savaş alanına dönen caddede 4 metrelik çukur açıldı. Su borusunun patlamasının ardından cadde bir anda göle döndü.
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Tüm yol su ile kaplanırken, bazı mandalina bahçeleri sular altında kaldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede yol trafiğe kapandı.
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Patlamanın olduğu caddeden şans eseri kimsenin geçmemesi olası kazaları önledi.
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Suyun akmasını engellemek için ekipler mahalleye giden içme suyu hattının vanasını kapattı. Muski ekipleri boruyu tamir etmek için çalışmalara başladı.
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Vatandaşlar üç kez aynı bölgede su borusunun patladığını ifade ederek, "Artık korkmaya başladık bir can kaybı olacak diye. Üç kez burada su borusu patladı. Bir önlem alınamıyor mu buraya" dediler.
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