01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Bodrum'da bir anda yer yarıldı, 4 metrelik çukur açıldı!

01 Ocak 2017 Pazar, 15:18:51 İHA

Bodrum'da adeta bir bomba gibi patlayan su borusu hattı, asfaltın yerinden sökülmesine neden oldu. Asfaltta 4 metrelik çukur oluştu

  • 1
    1 | 16

    Bodrum'da su borusu hattının bomba gibi patlaması sonucu asfalt yerinden söküldü, 4 metrelik çukur açıldı.

  • 2
    2 | 16

    Ortakent Mahallesi Seyirtepesi mevkiinde bulunan içme su boru hattında patlama meydana geldi.

  • 3
    3 | 16

    Ana su hattının patlamasıyla birlikte asfalt yerinden söküldü, kaldırım taşları yola fırladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300