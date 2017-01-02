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bodyguard eğlence mekanları güvenlik önlemleri Reina
GÜNDEM

Güvenliği bodyguard’lar sağlıyor

Ortaköy'de gerçekleşen saldırı sonrası eğlence mekanlarındaki güvenlik önlemleri gündeme geldi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 03:56:56 Güncelleme: 04:09:10

Reina’ya yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısı, akıllara “Özel güvenlik zafiyeti mi var?” sorusunu getirdi. Türkiye’de özel güvenlik görevlilerinin bazılarının silah taşıma yetkisi bulunurken, bazılarında da bu yetki yok. Bankalar, para taşıyan zırhlı araçlarla, kritik ve hassas noktalarda görevli özel güvenlikler silah taşıma yetkisi bulunanlar arasında. Eğlence merkezlerindeki güvenlik görevlileri ise bu kapsamın dışında tutuluyor. Habertürk’ün ulaştığı kaynaklar, Reina’da özel güvenliğin bodyguard tarzında olduğunu ifade etti. Bodyguard’ların resmi olarak silah taşıma izinlerinin bulunmadığı belirtildi.

GAZETE HABERTÜRK

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