Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ilk dönem sınavları yaklaşıyor. Adaylar, sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Peki AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak. Sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler için 1. dönem sınavları yaklaşıyor. Adaylar, sınav giriş yerlerini MEB'in http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilecekler. AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri yarın (3 Ocak 2017) adayların erişimine açılacak.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

AÖL öğrenci giriş ekranında öğrenci numarası ve şifre ili giriş yaptıktan sonra ekrana gelen sayfada sol tarafta yer alan "Sınav Giriş Belgesi"'ne tıklayın. Daha sonra açılan pencerede 'Yazdır' kısmına tıklayıp sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk dönem sınavı 07-08 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları 30 Ocak 2017 tarihinde açıklanacak.

Açık Öğretim Ortaokulu 1. dönem sınavı ise 8 Ocak Pazar günü yapılacak.

SINAV GÜNÜ YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER

Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi (internetten sisteme girip alınacak),

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da var ise ehliyet, pasaport)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (zorunlu değil olması önerilir),

Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

Öğrenciler, sınav sırasında cep telefonu, hesap makinesi, bilgisayar (diz üstü), kitap, ders notu, silah ve diğer öğrencileri rahatsız edecek hiçbir araç-gereç bulunduramazlar.

Dikkat: Öğrenciler, sınava girerken kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) ve Sınav Giriş Belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet Şartları.

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması,

Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet kredileri seçilen alana göre farklıdır.

3 İLDE AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI'NA KAR ENGELİ

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Van, Bitlis ve Hakkari'de 2-3 Ocak'ta yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları iptal edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Van ve ilçelerinde, 2 ve 3 Ocak'ta yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları'nın yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Bitlis

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı il genelinde sınav iptal kararının alındığını, sınav tarihinin bakanlık tarafından belirleneceğini ifade etti.

Hakkari

Hakkari ve ilçelerinde de 2 ve 3 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları'nın yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Açıköğretim Lise Sınavları'nın ertelendiğini duyurdu.